O Game Changeru pišu i švicarski mediji: 'Moramo prestati jedni druge dosađivati PowerPointima'

Volimo širiti glas o Game Changeru iz vlastitog pera, no još više volimo kad o nama pišu drugi! Ovoga puta, o Game Changer platformi pisao je renomirani švicarski magazin Faces, uoči prve švicarske konferencije, kroz intervju sa suosnivačem i AI stručnjakom Alexanderom Fürerom, koji će se 13. ožujka u Zürichu pojaviti u ulozi moderatora.

Foto: Game Changer

Unatoč činjenici da u Švicarskoj već postoji mnoštvo konferencija, Alexander je objasnio zašto duboko vjeruje u uspjeh Game Changera i na ovom tržištu.

"Imamo gomilu događanja, ali postoji ogroman deficit u provedbi. Tehničari sjede u svojim laboratorijima, financijski svijet u svojim staklenim palačama, liječnici u svojim klinikama, ali međusobne komunikacije nema. Svatko kuha svoju juhu. Game Changer zato nije klasičan event, već pokušaj da se razbiju ti silosi. Moramo prestati jedni druge dosađivati PowerPoint prezentacijama i početi shvaćati tehnologiju, zdravlje i lifestyle kao jedan povezani ekosustav. Ne radi se o 'pokazivanju prisutnosti', već o stvaranju katalizatora za pravo poslovno umrežavanje u Srednjoj Europi," poručio je.

Alexander je AI strateg i kreativni tehnolog s više od 20 godina iskustva na sjecištu tehnologije, kreativnosti i poslovanja. Voditelj je kreativne agencije TKF i GenAI studia AIPIX.CH sa sjedištem u Zürichu, te je suosnivač platforme za Metaverse VR-All-Art. Predaje o AI-u i kreativnosti na Sveučilištu primijenjenih znanosti u St. Gallenu.

Je li dugovječnost samo za bogate?

Glavne teme švicarske inačice Game Changera bit će, po prvi put, dugovječnost, wellness inovacije i MedTech. Na pitanje nije li dugovječnost tema samo za bogataše, Alexander je jasno odgovorio:

"Dugovječnost nije wellness trend, već ekonomska i društvena nužnost. Živimo duže, ali kako radimo i živimo u tom dodatnom vremenu? Ako ne povežemo biotehnologiju, prehranu i mentalno zdravlje s modernim radnim okruženjem i financijskim planiranjem, suočit ćemo se s ogromnim problemom. Izazov je izvući dugovječnost iz 'kuta bogataša' i učiniti je integralnim dijelom našeg lifestylea i ekonomske moći."

Alexander je bio i vrlo jasan što očekuje od ovog jednodnevnog događanja:

"Ne želim sudionike koji će na kraju dana reći: 'Bio je to lijep event.' Veselim se ljudima koji će otići i reći da su danas upoznali nekoga iz potpuno druge industrije, na koga možda nikada ne bi naišli. Game Changer je za sve koji su shvatili da velike probleme našeg vremena možemo riješiti samo ako konačno povežemo tehnologiju, zdravlje i lifestyle. Gradimo zajednicu onih koji stvaraju promjene, a ne promatrača. Iako to možda ne želimo priznati, u Švicarskoj nam ide previše dobro da bismo stvarno razmišljali novim načinom. Ali ta prednost se topi. Trebamo zajednicu spremnu postavljati neugodna pitanja: Kako povezati MedTech podatke s financijskim modelima, a da se ne ugrozi privatnost? Kako graditi tvrtke koje će za deset godina i dalje biti relevantne? To su pitanja kojima ćemo se baviti na Game Changeru."

Više o Game Changer Švicarska saznajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Istraživanje pokazalo da su Hrvati superoprezni kad je AI u pitanju