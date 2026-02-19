U Švicarskoj dvije Game Changer pozornice: 'Izgrađujemo ekosustav oko duljih, ali i boljih života'

Prvi Game Changer Switzerland,13. ožujka 2026. godine u Zürichu, pokazat će kako znanost, tehnologija i novi poslovni modeli preoblikuju ljudsko zdravlje, ugostiteljstvo i stilove života budućnosti.

Bit će to prvi put da se neka Game Changer konferencija bavi temama dugovječnosti, wellness inovacija i MedTecha, a u jednom danu na dvije će se pozornice izmijeniti 30 vrhunskih govornika i više od 200 sudionika.

Foto: Game changer

BIOHACKING & LONGEVITY HUB

Glavna dvorana na Game Changer Switzerland donosi cjelodnevno dubinsko istraživanje budućnosti dugovječnosti, zdravlja, financija i hospitality sektora - isprepleteno u jednu snažnu narativnu cjelinu.

Program započinje istraživanjem granica dugovječnosti, pokazujući kako znanost, tehnologija i wellness inovacije ne samo da produžuju ljudski životni vijek, već temeljno transformiraju iskustvo boravka i gostoprimstva. Od wellness resorta fokusiranih na dugovječnost do personalizacije temeljene na podacima, hospitality evoluira u aktivnu platformu za dugoročno zdravlje.

Kroz niz Bold Talk sesija fokus se pomiče na rušenje ustaljenih paradigmi starenja i ljudske izvedbe. Napredni biohacking alati, neuroznanost, kognitivne tehnologije i uloga umjetne inteligencije u pomicanju medicine iz reaktivnog prema istinski preventivnom modelu dolaze u središte pažnje.

Ključni dio programa ističe presjek FinTecha i zdravstva, gdje se osiguranje, mirovinsko planiranje i wellness turizam preoblikuju kroz digitalne financije, fleksibilne zdravstvene usluge i nove modele personalizacije. Hospitality sve više postaje ulazna točka u preventivnu skrb i optimizaciju životnog stila.

Poslijepodnevni dio donosi uvide u preventivnu medicinu pokretanu umjetnom inteligencijom, tehnologije koje povezuju mentalno zdravlje i nosive uređaje te startupe koji aktivno oblikuju budućnost wellbeing industrije.

Završne sesije fokusiraju se na ekonomiju dugovječnosti, gdje luksuz više nije definiran samo dokolicom, već oporavkom, prevencijom i dugoročnom optimizacijom zdravlja. Investitori i globalni hotelski brendovi istražuju arhitekturu integriranu sa zdravljem, biohacking apartmane i ekosustave medicinskog turizma kao sljedeću evoluciju hospitality sektora.

Program završava promišljanjem budućeg svijeta u kojem financijska dobrobit, hiperpersonalizirano osiguranje i biometrijski podaci u stvarnom vremenu postaju strateška imovina u ekonomiji dugovječnosti.

Foto: Game changer

FUTURE MEDTECH STAGE

Druga pozornica na Game Changer Switzerland stavlja reflektor na tehnologije koje redefiniraju način na koji razumijemo, upravljamo i dizajniramo zdravlje - kroz korporativna okruženja, obrazovne sustave, hospitality sektor i gradove.

Program započinje snažnim fokusom na wellbeing tehnologije integrirane u svakodnevne sustave. Od korporativnih i obrazovnih okruženja do hotela i co-living prostora, digitalni wellness više nije dodatak - postaje temeljna usluga koja oblikuje produktivnost, oporavak i dugoročno zdravlje.

Serija Bold Talk sesija ulazi dublje u transformaciju samog zdravstva. Od pomaka s terapije na “techrapy”, gdje digitalna terapeutika i imerzivne platforme za oporavak mijenjaju mentalnu i fizičku rehabilitaciju, do senzorske MedTech tehnologije u kojoj nosivi uređaji, dijagnostika i praćenje zdravlja u stvarnom vremenu omogućuju kontinuiranu, podatkovno vođenu skrb.

Program se zatim širi na sustavnu perspektivu kroz ESG u HealthTechu i urbanom razvoju. Ovaj segment istražuje kako se održivost, upravljanje i društvena odgovornost ugrađuju u zdravstvene inovacije - te kako se gradovi, hospitality i nekretninski sektor iznova osmišljavaju kroz prizmu životnog vijeka, dugovječnosti i zdravijeg urbanog života.

Kako dan odmiče, fokus prelazi na personaliziranu i preventivnu medicinu. Predavanja o hormonalnoj budućnosti istražuju optimizaciju temeljenu na podacima, uz novi naglasak na muško zdravlje i dugovječnost. Sesije o digitalnom zdravlju crijeva otkrivaju kako znanost o mikrobiomu i tehnologija oblikuju personaliziranu prehranu i wellbeing strategije.

Pristupačnost dolazi u središte rasprave kroz inkluzivne MedTech inovacije, s naglaskom na tehnologije koje mogu skalirati javnozdravstvena rješenja i donijeti digitalna zdravstvena iskustva u svakodnevna okruženja - uključujući hotele kao nove platforme dostupne skrbi.

Završni Bold Talk preoblikuje jedno od ključnih pitanja budućnosti: zdravstveni podaci kao valuta. Blockchain, privatnost i nove ekonomije zdravstvenih podataka ukazuju na svijet u kojem osobne zdravstvene informacije postaju strateška imovina - zahtijevajući nove modele povjerenja, vlasništva i vrijednosti.

Dan završava u opuštenom aperitivo okruženju, uz glazbu, nove okuse i razgovore koji se nastavljaju izvan pozornice - odražavajući ekosustav izgrađen ne samo oko duljih života, već i boljih.

POGLEDAJTE VIDEO Digitalna transformacija događa se brže nego što to propisi mogu pratiti