Misteriozna žena sije strah po Zagrebu: 'Iščupala mu je slušalicu iz uha i napala ga'

Društvenim mrežama šire se fotografije iz Zagreba na kojima je žena s nožem u ruci, prekrivena tamnim platnom.

Fotografije su snimljene na ulicama i u tramvajima u istočnom dijelu grada, a ista je osoba ponekad znala biti viđena i u tramvajima.

Policija je potvrdila da je upoznata sa slučajem te da su u dva navrata protiv navedene osobe postupali zbog narušavanja javnog reda i mira. No, napominju kako tijekom tog postupanja, ona kod sebe imala nikakav predmet koji bi upućivao na to da se radi o opasnom ili zabranjenom sredstvu. Također, navode kako nisu utvrđeni elementi prekršaja vezano uz odjeću osobe koja je povezana s vjeroispovijesti i koja u Republici Hrvatskoj nije zabranjena.

'Napala me'

Na Redditu se rasplamsala rasprava o dotičnoj ženi. "Navodno je Nepalcu došla i iščupala mu slušalicu iz uha i napala ga. Čak kaže da misli da je to muškarac iza ove maskote. Mogu samo reći da je ovo strašno i da mi nije uopće svejedno kao ženskoj osobi šetati gradom", napisala je jedna korisnica.

"Ova žensku vidam po Retkovcu ispred posla, i prije nego što se omotala je bila problematična", napisao je jedan od korisnika.

"Vidjela je prije mjesec dana na aveniji u Dubravi, napala me jer ju snimam. Mislila sam prvo da nije Hrvatica, ali po naglasku i izgovorenim psovkama rekla bi da cijeli život živi u Zagrebu. Na ocima ima gustu crnu mrežicu i osim sto upada u oci jer je cijela tako prekrivena, hoda kao da je osvojila Ameriku. Rekla bi da ima neku malo tezu dijagnozu ili je na drogama i ne znam kako je već nisu strpali u neku ustanovu", napisala je korisnica.

POGLEDAJTE VIDEO: Policajac otkrio zbog kojih prekršaja možete trajno ostati bez auta: 'Lako se dođe do negativnih bodova'