Pazite što je Jandroković poklonio Papi: 'Lijepa simbolika, vjerujem da ga je radovalo'

Papa Lav XIV. primio je u srijedu u privatnu audijenciju predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i njegovu suprugu Sonju Jandroković.

U izjavi za mediji poslije susreta, Jandroković je rekao da je Papi poklonio repliku djela Ivana Meštrovića "Raspeće veliko". "Poveznica je što je naš znameniti kipar jedno vrijeme živio u Chicagu, a Sveti otac dolazi iz Chicaga pa je znao za kipove Indijanaca na konjima, koji su jedan od glavnih znakova Chicaga", naveo je Jandroković.

Drugi poklon je zaista simbolički, ističe Jandroković. "S obzirom na to da je Svjetsko prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a Papa dolazi od tamo, poklonio sam mu dres hrvatske reprezentacije s natpisom 'Papa Lav' i brojem 14. Lijepa simbolika, vjerujem da ga je radovalo".

Jednakopravnost Hrvata u BiH

Sveta Stolica smatra da Hrvati moraju biti jednakopravni u BiH, kazao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u srijedu nakon susreta s papom Lavom XIV. u Vatikanu.

"Podsjetio sam Svetoga Oca i na situaciju u BiH te položaj hrvatskog naroda i zahvalio na tome što i Sveta Stolica isto tako smatra da konstitutivni narodi u BiH, pa tako i hrvatski narod, moraju biti jednakopravni i da je to okosnica na kojoj i počiva BiH", rekao je Jandroković u izjavi za medije nakon odvojenih sastanaka s papom i vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom.

Hrvati, kojih je tri puta manje nego Bošnjaka u Federaciji BiH, ističu da ih brojniji Bošnjaci preglasavaju, što se zbilo već četiri puta na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH u koje je većinski bošnjačkim glasovima izabran Željko Komšić. Ali on se na izborima koji se u zemlji održavaju ovog listopada nema pravo kandidirati.

Za hrvatskog člana stoga će se 4. listopada birati između troje kandidata: Darijane Filipović iz Hrvatske demokratske zajednice BiH, Zdenka Lučića koji predstavlja pet oporbenih stranaka s hrvatskim predznakom i Slavena Kovačevića iz Komšićeve stranke Demokratske fronte.

Poziv papi da posjeti Hrvatsku

Jandroković je rekao da se u razgovoru s papom dotakao pitanja nestabilnosti u svijetu te promjena u međunarodnim odnosima, dodajući da je pozicija Vatikana o tome jasna te da je papa dobro artikulira.

"Mir, dijalog, međusobno uvažavanje i tolerancija su nešto na čemu mora počivati međunarodni poredak", kazao je Jandroković o stavovima Svete Stolice, naglasivši da se s njima slaže i Hrvatska.

Jandroković je rekao da su odnosi Svete Stolice i Hrvatske na "jako visokoj razni", ističući da to potvrđuje niz posjeta predsjednika države, vlade, a sada i parlamenta Vatikanu.

Susret s papom Jandroković je iskoristio da mu zahvali na "svemu što je Sveta Stolica učinila za Hrvatsku kroz povijest", a posebno za činjenicu da je među prvima priznala Republiku Hrvatsku.

Jandroković se pridružio nizu hrvatskih dužnosnika koji su papu pozvali u Hrvatsku.

"Ja sam opet ponovio poziv, koji su uputili moji prethodnici i koji je uputila i Hrvatska biskupska konferencija, a vjerujem i velika većina hrvatskog naroda i građana želi da Sveti Otac posjeti Hrvatsku", kazao je.

Obostrana želja za stabilnim susjedstvom

Nakon što ga je papa u pratnji supruge primio u privatnu audijenciju, predsjednik Sabora je nazočio općoj audijenciji pape na Trgu sv. Petra, a potom se susreo i s državnim tajnikom Pietrom Parolinom.

U fokusu gotovo sat vremena dugog sastanka bili su međunarodni odnosi, pri čemu je Parolina posebno zanimala situacija u hrvatskom susjedstvu i proces "europeizacije tog dijela Europe", rekao je Jandroković.

Dodao je da je i u razgovoru s Parolinom "na prvo mjesto" stavio situaciju u BiH te položaj tamošnjeg hrvatskog naroda.

"Ali dotakli smo se i ostalih susjeda i iskazali obostranu želju da to područje ne bude više područje nemira, nego da bude stabilno", rekao je Jandroković, ustvrdivši da je mirno susjedstvo koje će osigurati ekonomski i socijalni razvoj tih država u hrvatskom strateškom interesu.

Jandroković je u trodnevnom radnom posjetu Vatikanu, u sklopu kojeg je u utorak posjetio crkvu sv. Jeronima u Rimu, gdje se sastao s hrvatskom zajednicom u Italiji, a u četvrtak će se susresti s Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama.