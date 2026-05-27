Neslužbeno doznajemo: Ovo je paket antiinflacijskih mjera koje bi nam trebale pomoći

Vlada će sutra predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Prema riječima ministra financija Tomislava Čorića, bit će usmjeren na sve segmente gospodarstva, a cilj mu je suzbiti rast inflacije koja je posljedica energetskih šokova uslijed krize na Bliskom istoku i određenih aktivnosti u domaćoj ekonomiji.

Podsjetimo, inflacija je u travnju ubrzala na 5,8 posto, po čemu je Hrvatska na drugom mjestu u Europskoj uniji. Lošija je samo Bugarska.

RTL neslužbeno doznaje da će se poslati snažna poruka da nema više rasta plaća u javnom sektoru. Tako da od 2027. godine nema više povišica u javnom sektoru.

Nova stavka je oporezivanje ekstramarže velikih poduzeća. To će se odnositi na 2300 srednjih i velikih poduzeća. Uzimat će se prosjek zadnje tri godine pa će se suvišak koji su ostvarili oporezivati po stopi od 50 posto. Od toga su izuzeti oni koji imaju preko 50 posto izvoza.

Paušalci u obrtu i turizmu imat će druge pragove oporezivanja: obrtnici ovisno o zaradi, a u turizmu se dižu pragovi po krevetu. Još uvijek traje rasprava o tome koliko će iznositi.

Neslužbeno doznajemo da će Vlada zadržati i 100 proizvoda kojima su zamrznute cijene. Vlada je najavila i štednju u ministarstvima i općenito javnoj potrošnji u iznosu od 1,3 milijardi eura. Cilj je u 2027. godini doći na inflaciju od dva posto.