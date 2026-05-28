Viralni hit recept koji će vas vratiti u djetinjstvo: Tjestenina s mesnim okruglicama

U svijetu brzih recepata koji se sve brže šire društvenim mrežama, jedan se posebno istaknuo svojom jednostavnošću i dozom nostalgije. Riječ je o kremastoj tjestenini s mesnim okruglicama američke kulinarske kreatorice Katie Cross, koja jelo opisuje kao "verziju špageta iz konzerve za odrasle", čime je odmah privukla pažnju korisnika koji se sjećaju popularnog gotovog jela iz djetinjstva.

Recept za kremastu tjesteninu s mesnim okruglicama

Sastojci:

Mljevena junetina

Krušne mrvice

1 jaje

Naribani parmezan

Mješavina začina po želji (sol, papar, češnjak u prahu...)

Maslinovo ulje

Goveđi temeljac

Umak od rajčice

Vrhnje za kuhanje

Naribani sir (topljivi sir po izboru)

Tjestenina po izboru (u videu su korištene školjkice)

Priprema korak po korak:

Pripremite mesne okruglice: U posudi rukama pomiješajte mljevenu junetinu, krušne mrvice, jaje, parmezan i začine. Oblikujte vrlo male okruglice, veličine jednog zalogaja. Ispecite okruglice: U velikoj tavi zagrijte maslinovo ulje te pržite mesne okruglice sa svih strana dok ne dobiju zlatnosmeđu boju. Izvadite ih iz tave i stavite sa strane. Pripremite umak: U istu tavu, na masnoći koja je ostala od pečenja mesa, ulijte goveđi temeljac i umak od rajčice. Promiješajte i pustite da se zagrije. Dodajte kremaste sastojke: U umak dodajte vrhnje za kuhanje i naribani sir. Miješajte na laganoj vatri dok se sir potpuno ne otopi i dok ne dobijete gladak i kremast umak narančaste boje. Spojite sve sastojke: Tjesteninu skuhajte prema uputama na pakiranju. U gotov umak dodajte kuhanu tjesteninu i prethodno ispečene mesne okruglice. Poslužite: Sve zajedno dobro promiješajte kako bi se tjestenina i okruglice obložile umakom te odmah poslužite toplo.

