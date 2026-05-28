FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DAŠAK NOSTALGIJE /

Viralni hit recept koji će vas vratiti u djetinjstvo: Tjestenina s mesnim okruglicama

Viralni hit recept koji će vas vratiti u djetinjstvo: Tjestenina s mesnim okruglicama
×
Foto: AI

Donosimo recept za kremastu tjesteninu s mesnim okruglicama američke kulinarske kreatorice Katie Cross

28.5.2026.
6:29
Antonela Ištvan
AI
VOYO logo
VOYO logo

U svijetu brzih recepata koji se sve brže šire društvenim mrežama, jedan se posebno istaknuo svojom jednostavnošću i dozom nostalgije. Riječ je o kremastoj tjestenini s mesnim okruglicama američke kulinarske kreatorice Katie Cross, koja jelo opisuje kao "verziju špageta iz konzerve za odrasle", čime je odmah privukla pažnju korisnika koji se sjećaju popularnog gotovog jela iz djetinjstva.

Recept za kremastu tjesteninu s mesnim okruglicama

Sastojci:

  • Mljevena junetina
  • Krušne mrvice
  • 1 jaje
  • Naribani parmezan
  • Mješavina začina po želji (sol, papar, češnjak u prahu...)
  • Maslinovo ulje
  • Goveđi temeljac
  • Umak od rajčice
  • Vrhnje za kuhanje
  • Naribani sir (topljivi sir po izboru)
  • Tjestenina po izboru (u videu su korištene školjkice)
@cookingwithkatiecross Cheesy Meatball Pasta!! This is like the adult version of spaghetti-o’s!! It’s so good!! The full recipe can be found on my website!! 😋🔥 #pasta #dinnerideas #easyrecipe ♬ original sound - Katie Cross

Priprema korak po korak:

  1. Pripremite mesne okruglice: U posudi rukama pomiješajte mljevenu junetinu, krušne mrvice, jaje, parmezan i začine. Oblikujte vrlo male okruglice, veličine jednog zalogaja.
  2. Ispecite okruglice: U velikoj tavi zagrijte maslinovo ulje te pržite mesne okruglice sa svih strana dok ne dobiju zlatnosmeđu boju. Izvadite ih iz tave i stavite sa strane.
  3. Pripremite umak: U istu tavu, na masnoći koja je ostala od pečenja mesa, ulijte goveđi temeljac i umak od rajčice. Promiješajte i pustite da se zagrije.
  4. Dodajte kremaste sastojke: U umak dodajte vrhnje za kuhanje i naribani sir. Miješajte na laganoj vatri dok se sir potpuno ne otopi i dok ne dobijete gladak i kremast umak narančaste boje.
  5. Spojite sve sastojke: Tjesteninu skuhajte prema uputama na pakiranju. U gotov umak dodajte kuhanu tjesteninu i prethodno ispečene mesne okruglice.
  6. Poslužite: Sve zajedno dobro promiješajte kako bi se tjestenina i okruglice obložile umakom te odmah poslužite toplo.

POGLEDAJTE GALERIJU 

TjesteninaMesne OkrugliceRecept
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike