Amerikanci opet napali Iran, odmah je stigla osveta: Objavljeno što je sve pogođeno

Američka vojska ponovno je napala Iran ciljajući mjesta za koje američki dužnosnici vjeruju da predstavlja prijetnju američkim snagama i komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu, rekao je u četvrtak rano ujutro američki dužnosnik za Reuters.

Vojska je ciljala vojni objekt u Bandar Abbasu, strateškom lučkom gradu. Dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, naveo je da je američka vojska također presrela i oborila više iranskih dronova, koji su predstavljali sličnu prijetnju. Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je da je riječ o četiri iranska broda koja su "predstavljala prijetnju u području Hormuza", prenosi BBC.

Iranske oružane snage su pak priopćile da su gađale američku vojnu bazu. Iranska revolucionarna garda (IRGC) nije precizirala o kojoj je točno bazi riječ, no naveli su da "neprijatelj zna da agresija neće ostati bez odgovora", prenosi Sky News.

Napadi tijekom pregovora

Američki vojni napadi, o kojima ranije nije bilo izvješća, dogodili su se tijekom pregovora o okončanju tromjesečnog rata u kojem su ubijene tisuće ljudi i koji je naglo podigao globalne cijene energije.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je u srijedu odbacio izvješće iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički upravljati brodarstvom kroz Hormuški tjesnac kao dio mirovnog sporazuma. Trump je rekao da će plovni put ostati otvoren.

SAD su posljednji put izvele, kako ih nazivaju, obrambene udare protiv Irana u ponedjeljak, što je Iran nazvao kršenjem krhkog primirja između dviju zemalja. Među američkim ciljevima bili su brodovi koji su pokušavali postaviti mine i mjesta za lansiranje raketa. To je od Amerikanaca procijenjeno kao prijetnja njihovim snagama.