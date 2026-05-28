Ivančica Pahor obratila se fanovima nakon teške borbe s karcinomom: 'Uzor svima nama'

Hrvatska poduzetnica i bivša misica Ivančica Pahor (44) posljednjih je mjeseci na društvenim mrežama otvoreno govorila o svojoj borbi s karcinomom limfnih čvorova. Ovoga puta pratitelje je odlučila razveseliti pozitivnijom objavom pa je uz fotografiju u elegantnoj svečanoj haljini podijelila i inspirativnu poruku.

''Istinska ljepota žene nije u savršenstvu, nego u načinu na koji nosi svoje životne priče'', napisala je Ivančica.

Objava je privukla brojne reakcije i riječi podrške pratitelja. ''Divna'', ''Uzor svima nama'', ''A ti si Ivančice primjer takve žene. I više'', samo su neki od komentara ispod objave.

Ivančica Pahor, koja je titulu Miss turizma ponijela 2000. godine, krajem 2025. javno je objavila da joj je dijagnosticiran karcinom limfnih čvorova. Od tada je otvoreno dijelila detalje svog liječenja, uključujući kemoterapiju i radioterapiju.

Kroz cijelo to teško razdoblje, isticala je važnost pozitivnog stava i podrške obitelji, a u ovoj objavi posebno je naglasila ulogu svoje kćeri. "Una, moja najveća snaga! Moje sve!", napisala je na kraju emotivnog teksta. Njezina objava izazvala je lavinu podrške, a pratitelji su joj u komentarima poručivali da je "lavica" i iskazivali divljenje njezinoj hrabrosti i snazi.