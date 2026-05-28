HIT VIDEO /

Dinamo i Hajduk popularni su i u Ugandi: 'Pogledajte kako su djeca u Africi zapjevala na hrvatskom'

Dinamo i Hajduk popularni su i u Ugandi: 'Pogledajte kako su djeca u Africi zapjevala na hrvatskom'
Foto: Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia

Na videu se vide djeca u Ugandi kako pjevaju na hrvatskom noseći dresove hrvatskih momčadi.

28.5.2026.
14:01
Sportski.net
Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia
Nevjerojatan video dolazi nam iz Afrike. Naime, Zaklada oca Ante Gabrića objavila je video svoje misionarske misije u Ugandi na kojem se vidi kako lokalna djeca pjevaju na hrvatskom.

No, ono što je još zanimljivije jest to da su svi obučeni u dresove hrvatskih nogometnih momčadi, pa tako možemo vidjeti dresove Hajduka, Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije.

Kako stoji u opisu videa dječaci pjevaju ulomak iz pjesme "Pustinja” fra Marina Karačića.

Ovakve pojave nisu sasvim rijetke, no ipak je zanimljivo vidjeti da su hrvatski klubovi dosegnuli i daleku Afriku.

