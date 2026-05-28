Milanović odbrusio Vučiću: 'Njegovo zastrašivanje bi bilo komično da nije uznemirujuće'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je četvrtak da bi "bilo komično da nije uznemirujuće" to što srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić uporno plaši svoj narod da Hrvatska stvara vojni savez protiv Srbije.

Ministar obrane Ivan Anušić potpisao je prošle godine s kolegama iz Albanije i Kosova Deklaraciju o suradnji na području sigurnosti i obrane, a nakon toga je Vučić počeo prozivati Zagreb da stvara vojni savez s Tiranom i Prištinom protiv Beograda.

"Predsjednik nama susjedne države ne odustaje od toga da plaši svoje građane perspektivom napada Hrvatske i Albanaca na Srbiju. To bi bilo komično, da nije neozbiljno i uznemirujuće u stvari", rekao je Milanović na svečanoj akademiji povodom Dana Oružanih snaga RH.

Dodao je da se, s obzirom na to da takve izjave dolaze od šefa države, ljudi pitaju je li to istina.

"I znam da je inferiorno stalno to objašnjavati i pravdati se, ali radim to radi naših ljudi. A djelomično i radi Srba da shvate o kakvoj se naprosto neozbiljnoj raboti radi", rekao je predsjednik.

Međunarodno pravo se "gazi i obezvrjeđuje"

Milanović je dodao da je "neozbiljno" i to što "visoki dužnosnici nekih država na Baltiku pozivaju da se napadne Lenjingradska oblast". Pritom nije naveo o kojim se dužnosnicima radi.

"Mi smo solidarni na temelju članka 5. NATO-a. Ali u kojoj mjeri? U apsolutnoj mjeri. Tako da nemamo nikakav utjecaj i nikakav uvid i spoznaje o tome što će bilo koji od naših 30 saveznika reći", rekao je predsjednik. Dodao je da je Hrvatska zbog toga u inferiornoj poziciji s obzirom na to da u Litvi ima svoje vojnike.

Po Milanovićevim riječima, osim Rusije kao agresora na Ukrajinu danas "imamo agresora i na Bliskom istoku".

Predsjednik nije izrijekom rekao na koga misli, ali je ranije osudio američko-izraelski napad na Iran, rekavši da se radi o jednostranoj primjeni vojne sile kojom se krši međunarodno pravo i poredak. Zbog sigurnosnih razloga zapovjedio je i povlačenje hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona.

"Međunarodno pravo najbolji prijatelj malih država kada ga se ne obezvrjeđuje i gazi na način na koji se to radi danas", istaknuo je Milanović.