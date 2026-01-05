Vučić opet lupetao o Hrvatskoj, najavio i odgovor: 'Žele me srušiti s Kosovom i Albanijom'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je u ponedjeljak Hrvatsku da zajedno s Kosovom i Albanijom radi na njegovu rušenju i predstavlja vojnu prijetnju pa je najavio kako će vlast koju on kontrolira stoga nastaviti jačanje svojih vojnih kapaciteta.

Vučić je ovo kazao u Trebinju u istočnoj Hercegovini gdje je doputovao kako bi sudjelovao u otvaranju nove bolnice, no u govoru koji je tom prigodom održao najmanje je govorio o zdravstvu. Usredotočio se na geostrateške analize prognozirajući dolazak "teških vremena" pa i nove ratne opasnosti na jugoistoku Europe.

Izrijekom je potvrdio kako mu je posebna smetnja Hrvatska, odnosno njena obrambena suradnja s Kosovom i Albanijom. Kaže kako svima treba biti jasno da to "nije savez protiv Austrije" pa on ima obvezu to pojasniti Srbima. "U Beogradu dobro razumijemo novi vojni savez stvoren između Zagreba, Prištine i Tirane. Nije on stvoren ni protiv koga drugog nego protiv srpskog naroda", izjavio je Vučić pred okupljenima.

'Vidljiva antisrpska politika'

Dodatno je pritom optužio Hrvatsku da pokušava utjecati na procese i u Crnoj Gori kako bi i u tu zemlju uvukla u ono što Vučić vidi kao urotu protiv Srbije i Srba. "Pokušaj Zagreba da pod svoju kontrolu stavi Podgoricu i sve uključi u antisrpsku politiku nam je jasan i vidljiv", kazao je. Najavio je kako će Srbija stoga raditi sve da bude uvjerljiv "odvraćajući faktor" da je, kako je kazao, ne bi napali.

Također je rekao da stoga sada slijedi značajno jačanje srbijanske vojne sile. "Drugi smo na svijetu po napretku svojih vojnih kapaciteta, a za dvije godine ćemo udvostručiti svoje vojne kapacitete", najavio je Vučić.

Svoje teorije urote povezao je i s prosvjedima koji su trajali u Srbiji cijele protekle godine. "Oni koji misle da smo naivni i da će moći činiti stvari kao 1941. i puno puta u povijesti neka znaju: sve ste napravili prošle godine da me svrgnete s vlasti uz milijardu uloženih eura pa niste uspjeli... Ja vam nisam Slobodan Milošević, ni naivan niti glup da vam vjerujem", kazao je srbijanski predsjednik.

Govorio i Dodik

Iako je nakon prošlogodišnje smjene s dužnosti predsjednika RS ostao tek čelnikom političke stranke i Milorad Dodik je dobio status počasnog govornika u Trebinju a tu je priliku iskoristio kako bi se zahvaljivao Vučiću i najavio jačanje odnosa između RS i Srbije. "Sve činimo zajedno sa Srbijom i to nije slučajno. To se zove osmišljena politika", kazao je pozvavši Vučića da nastavi s dosadašnjom politikom.

U Trebinje je stigao i Andrija Mandić, predsjednik parlamenta Crne Gore poznat po promoviranju prosrpske političke struje u toj zemlji. Kazao je kako je važno da su u Srbiji, Crnoj Gori i RS jasno definirali svoje vanjskopolitičke prioritete. "Više sam nego siguran da nam je budućnost zajednička", kazao je Mandić.

Otvaranje bolnice u Trebinju organizirano je u sklopu kontroverznog obilježavanja 9. siječnja kao dana RS. Time podsjećaju na ovaj datum iz 1992. godine kada je dio zastupnika srpske nacionalnosti u parlamentu tadašnje Socijalističke republike BiH jednostrano proglasio tzv. srpsku republiku BiH koja je nešto kasnije preimenovana u RS.

Tako je započela provedba projekta čiji je cilj bio po svaku cijenu spriječiti neovisnost BiH odnosno zadržati je u sastavu "skraćene" Jugoslavije koja bi bila pod potpunom srpskom dominacijom. Sve je to prouzročilo rat u BiH u kojemu će poginuti više od 100 tisuća ljudi a obilježili su ga masovni etnički progoni.

Vlasti u RS i ove godine kane obilježiti taj praznik unatoč činjenici da ga je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim odnosno diskriminirajućim za Hrvate i Bošnjake koji žive u tom entitetu.

Organizacija Majke Srebrenice te Udruženje žrtava i svjedoka genocida zatražili su od vlasti Federacije BiH da 9. siječnja proglase danom žalosti u tom entitetu. "Imajući u vidu nastavak provokacija iz Republike Srpske, ponovo pozivamo vlasti u Bosni i Hercegovini da, sukladno svojim ovlastima, pokrenu inicijativu za proglašenje 9. siječnja danom žalosti", stoji u njihovu dopisu poslanom na adresu entitetske vlade uz obrazloženje kako je brojnim presudama Haaškog tribunala dokazano da je uspostava RS predstavljala udruženi zločinački pothvat.

