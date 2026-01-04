Vučić sazvao hitnu sjednicu: 'Savez Zagreba, Prištine i Tirane predstavlja prijetnju Srbiji!'

U nedjelju je u Srbiji održana sjednica Savjeta za nacionalnu sigurnost koju je hitno sazvao predsjednik Aleksandar Vučić.

"Režimski mediji neslužbeno su objavili da je sjednica zakazana zbog „nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni“, piše Nova.rs.

Nakon sjednice, Vučić se obratio medijima i poručio da su razmatrane regionalna vojna i politička sigurnost, uz osvrt na situaciju u Europi i svijetu, energetska sigurnost te američka akcija na teritoriju Venezuele.

Položaj Srbije u jugoistočnoj Europi

Vučić je kazao da su svjesni svog složenog položaja u regiji jugoistočne Europe.

"Ta složenost naše pozicije bit će sve izraženija, osobito zato što se ruši stari svjetski poredak, nikakva pravila više ne vrijede, a poredak Ujedinjenih naroda postoji samo na papiru. To je jasno nakon akcije u Venezueli. U svijetu danas dominira pravo sile, pravo jačega. Tko je jači, taj tlači. To je jedini princip koji postoji u suvremenom svijetu“, rekao je Vučić.

Dodao je da je dovoljno pogledati kako pojedini predstavnici europskih zemalja reagiraju na ono što se dogodilo u Venezueli i da svatko gleda svoje interese.

Prijetnja Srbiji je novostvoreni savez

Kazao je da ih posebno zabrinjava naoružavanje Prištine, koje je "suprotno Povelji UN-a i Rezoluciji 1244, koja je de facto suspendirana od strane velikih zapadnih sila i pojedinih regionalnih aktera poput Turske".

"Posebnu prijetnju sigurnosti i teritorijalnom integritetu Srbije predstavlja novostvoreni savez Prištine, Tirane i Zagreba, koji uključuje i zajedničku izradu složenih obrambenih sustava, od vozila s pogonom na sva četiri kotača do ideja za snažnije naoružanje", rekao je Vučić i poručio da Srbija to pomno prati.

"I ne samo da pratimo, već se i pripremamo za obranu od onih koji više ne samo prikriveno, nego i otvoreno pokazuju prijetnje", rekao je Vučić.

Na kraju je izjavio da će uslijediti nova ulaganja u vojnu industriju, nastavak popunjavanja specijalnih postrojbi te daljnje naoružavanje Srbije.

Prijateljstvo s Madurom

Predsjednik Srbije i drugi državni dužnosnici bili su u vrlo dobrim odnosima s uhićenim Nicolasom Madurom. Venezuelanski predsjednik početkom 2025. godine sastao se s predsjednicom Narodne skupštine Srbije Anom Brnabić, koja je tada doputovala u Caracas.

Brnabić je tada uputila čestitke Maduru povodom početka mandata, uz želje za uspješan rad. Istom prilikom Brnabić je izjavila da joj je predsjednik Venezuele rekao kako se 'divi' Vučiću i da 'prati sve njegove poteze'.

Ispričala je Brnabić i jednu situaciju iz Caracasa koja ih je posebno iznenadila.

"Dok smo stajali na ulici, prišao nam je jedan vojnik koji nas je prepoznao i samo rekao: ‘Aleksandar Vučić – amigo!'"

Kao što je Maduro Vučića nazvao 'velikim prijateljem Venezuele', slične riječi stigle su i od srbijanskog predsjednika šest mjeseci kasnije.

Njihov razgovor uslijedio je nakon što su 8. kolovoza Sjedinjene Američke Države udvostručile nagradu za informacije koje bi dovele do uhićenja predsjednika Venezuele na 50 milijuna dolara, optuživši ga da je „jedan od najvećih narko-trgovaca na svijetu“.

"Dobar i sadržajan razgovor s velikim prijateljem Srbije, predsjednikom Madurom, o aktualnim globalnim izazovima, potrebi očuvanja multilateralizma i jačanju bilateralnih odnosa naših zemalja“, napisao je Vučić tada na svom Instagram profilu.

