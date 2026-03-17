Sindikati odgovorili na Plenkovićev poziv da se stave u 'okvire realnosti': 'O ovome mora voditi računa'

U Splitu je održan drugi pripremni skup sindikalista uoči prosvjeda "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine", koji će se za mjesec dana održati u Zagrebu.

Imaju pet zahtjeva, među kojima su veće plaće i mirovine, priuštivo stanovanje i niže cijene hrane. Sindikalisti su pozvali sve građane da se im pridruže, ističući kako prosvjed ne uključuje samo zaposlenike državnog, javnog i privatnog sektora, nego i studente i umirovljenike. Podršku im daju i sindikati javnog sektora koji će već ove subote prosvjedovati na Europskom trgu u Zagrebu.

"Moja mirovina je otprilike oko 800 eura. Međutim to je opet nedovoljno za život jer najveća stavka umirovljeničkih primanja je hrana. Hrana je jako skupa, najskuplja u Europskoj uniji", rekao je Tonći Barada, predsjednik Povjerenstva Sindikata umirovljenika Splitsko-dalmatinske županije.

Uoči prosvjeda u Zagrebu koji će se održati 18. travnja, sindikalisti su se danas povodom tog prosvjeda okupili na drugom pripremnom skupu. Više o svemu razgovaramo s predsjednicom Matice hrvatskih sindikata Sanjom Šprem.

Premijer Plenković u ponedjeljak je odgovorio na zahtjeve sindikalistima, kako i odakle novac za sve to?

Nije poanta u tome od koga uzeti da bi se nekoga namirilo. Naravno da niti jednom čelniku sindikata nije interes ni primarno pitanje kako i kome uzeti. Naravno da je nama svima u interesu da naši članovi, zaposlenici u javnom i državnom sektoru, privatnom sektoru, žive od dostojnih plaća, a naši umirovljenici od dostojnih mirovina. Tako da je glavno i primarno pitanje premijeru Plenkoviću: žive li građani u Republici Hrvatskoj u zemlji blagostanja?

Predsjednik Vlade pozvao se na energetsku krizu i pozvao je sindikaliste na okvire realnosti. Jesu li vaši zahtjevi realni?

Na svakim pregovorima svake godine slušamo da zahtjevi sindikalne strane nisu realni, da novca nema. To je već priča koja je iz godine u godinu poznata no ono što moramo biti svjesni je da građani u Republici Hrvatskoj žive u šestoj najskupljoj zemlji u Europi, znači Hrvatska je šesta po skupoći hrane, a naše plaće su tek na 19. mjestu - to su pokazatelji i omjeri o kojima premijer mora voditi računa.

Ako Vlada ne prihvati vaše zahtjeve, koji je sljedeći korak?

Dolazak na ovaj prosvjed doživljavamo svi koji smo ovdje kao sindikalni čelnici kao nekakvu kvalitetu bazu jer mislimo da je ponovno vrijeme da podsjetimo i premijera i Vladu Republike Hrvatske da kad su građani nezadovoljni, kad žive na rubu preživljavanja, kad ne vide zemlju blagostanja o kojoj govori premijer Plenković, tada će doći na Trg bana Jelačića 18. travnja. Ovo je također baza da poručimo jasno Vladi Republike Hrvatske da ne može Vlada ubuduće samostalno donositi odluke o visini rasta osnovica za 2026. godinu koja je manja nego što je to čak planirana inflacija u ovoj godini. Ovo su jasne poruke Vladi za sve buduće pregovore za naše gradske kolektivne ugovore, a i naravno pregovore o osnovici koji nas očekuju na jesen.