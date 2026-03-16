Sindikati najavili okupljanje u Zagrebu: 'Iz mrtvila se treba pokrenuti!'

Šest sindikata najavilo je sindikalnu akciju 'Sindikalno proljeće, kao odgovor na pregovore koji su počeli prošle godine u lipnju.

Prema riječima čelnika sindikata, 190 tisuća radnika u javnim službama razočarano je pregovorima jer je, kako tvrde, sve dogovoreno jednostrano. Dodali su da sindikati javnih i državnih službi očito ne mogu djelovati zajedno.

Podsjetili su da su uputili otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću s ključnim razlozima nezadovoljstva, ali kako nisu dobili odgovor, odlučili su se za korak dalje - prosvjedni skup hrvatsko sindikalno proljeće.

Podsjetimo, 11 sindikata javnih službi odbilo je ponudu Vlade o rastu osnovice plaća - bio je to rezultat ankete, nakon što je Vlada donijela odluku o rastu plaća u javnim i državnim službama na 1 posto na godišnjoj razini ove godine.

Sindikati tvrde da ta odluka nije bila rezultat kolektivnih pregovora javnih službi, a ranije su kritizirali reprezentativne sindikate jer su, kako kažu, s nešto više od 20 tisuća članova sklopili dogovor koji se odnosi na više od 260.000 zaposlenih u javnim i državnim službama.

Prosvjed u subotu

Sindikati kažu da ne traže ništa ekskluzivno nego da ih se uvažava, poštuje i argumentirano razgovara.

Prosvjed je najavljen za 21. ožujak (subota) na Europskom trgu u Zagrebu. Očekuje se da će autobusima stizati ljudi iz svih dijelova Hrvatske.

Iz sindikata Zajedno poručili su da čak 96 posto njihovih članova ne podržava postupanje Vlade.

"Socijalni dijalog je mrtav. Posebnom se urednom donosi odluka o visini osnovice, ne sluša se sindikate, zdravstvenih djelatnika nedostaje, umjesto da se ljudima digne plaća, kakva se poruka šalje? Ostanite i radite i iscrpite se do kraja?!", navode.

'Iz mrtvila se treba pokrenuti'

Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, kaže da je ovaj prosvjed nastavak aktivnosti tri obrazovna sindikata.

"Ciljevi od lani moraju se pokušati ostvariti i dalje. Iz mrtvila se treba pokrenuti, pisali ministarstvu i premijeru, međutim nema drugog puta nego da postanu još vidljiviji i da izađu na prosvjed", poručio je Turalija.

Dodao je da će se prosvjedi nastaviti, ne dobiju li sindikati poziv na razgovor.

"Ova zemlja ima toliko problema da ni jedan prosvjed nije suvišan. Vlada nas obezvrijeđuje", poručio je.

Ne isključuju štrajk

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokom obrazovanju Matija Kroflin najavio je da će se prosvjedi održati i 18. travnja.

"Ti se prosvjedi nadopunjavaju. Problem je dijalog, problemi i interesi se ne rješavaju", rekao je.

Dodao je da sindikati ne isključuju štrajk ako ih se ne pozove na dijalog.

