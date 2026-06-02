Stručnjak detektirao mogući problem za Martinjaka: 'To je kao da nosi oružje sa sobom'

Svjetskom prvaku u boksanju bez rukavica Marku Martinjaku određen je istražni zatvor nakon što je na turniru u glavu udario nogometaša Tomislava Mrkonjića.

Mrkonjić je teško ozlijeđen, a Martinjak je s lisicama na rukama doveden na sud. Na pitanje RTL-a Danas je li mu žao, Martinjak je poručio: "Naravno da je."

Boksač Marko Martinjak je nakon verbalnog sukoba glavom u glavu udario igrača protivničke momčadi na malonogometnom turniru. Sve se dogodilo u nedjelju navečer. Martinjaku je određen istražni zatvor, a njegovi odvjetnici pred kameru nisu htjeli. Tek su poručili da će se na odluku žaliti i da je Zinedine Zidane na Svjetskom prvenstvu 2006. protivničkog igrača udario jače nego Martinjak.

32-godišnjem nogometašu Tomislavu Mrkonjiću liječnička pomoć pružena je u KBC-u Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Njegova odvjetnica kaže - Martinjak ga je udario bez ikakva povoda i razloga. "Uslijed udarca Tomislav Mrkonjić pretrpio je prijelom nosne kosti, zadobio unutarnje krvarenje i otvorene rane glave. Te su povrede okvalificirane kao teške, a zbog posljedica danas je ponovno zatražio medicinsku pomoć jer trpi nesnosne bolove, nesanicu i vrtoglavice", rekla je odvjetnica.

Stručnjak: 'Kao da nosi cijelo vrijeme oružje sa sobom'

Sama činjenica da je Martinjak profesionalni boksač otežavajuća je okolnost kod sudske presude, ističe sportski stručnjak i docent na Sveučilištu Sjever Marin Galić. "Kao da de facto cijelo vrijeme nosi neko oružje sa sobom. Njegov udarac, on je istreniran da nekoga udari, ozlijedi, to je dio sporta. Kad idete u ring oba protivnika prihvate da ovaj drugi može biti teško ozlijeđen, međutim vi u normalnom životu morate znati kontrolirati svoj bijes", smatra Galić.

Martinjak se nakon svega ispričao i za Net.hr rekao da je Mrkonjić konstantno provocirao njegove igrače. "Dotični mi se doslovno unio u lice, uputio mi neke ružne riječi na što sam, nažalost, reagirao tako kako jesam, iako je to više bilo odgurivanje nego udarac. Čovjek je dobro, poslije smo se i jedan drugome ispričali, jednostavno smo bili vruće glave. Moja je greška što sam to napravio, nisam smio", kazao nam je Martinjak.

Ranije je bio u zatvoru

U formu se svjetski prvak u boksanju bez rukavica vratio nakon što je krajem 2018. uhićen zbog razbojništva. U zatvoru je proveo nešto više od tri godine, nakon čega se vratio boksu i naslovima prvaka. O svom životnom putu lani je ovako govorio: "Smatram da životni put koji sam ja imao nije bio nimalo lak niti će vjerojatno biti do kraja života lak, jednostavno sam pod takvom zvijezdom rođen."

Nakon napada njegovu momčad organizatori su diskvalificirali iz finala i na društvenim mrežama poručili. "GOAT League i SC Klinček ograđuju se od svakog oblika neprimjerenog ponašanja, vrijeđanja, prijetnji i postupaka koji narušavaju integritet natjecanja, sportskog duha i fair playa. Nitko nije iznad pravila natjecanja, bez obzira na rezultat ili fazu turnira."

Pred Martinjakom je sada pravosudna faza jer za kazneno djelo teške tjelesne ozljede propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.