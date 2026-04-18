Marko Martinjak razbio srpskog borca u prvoj rundi: Četiri puta ga rušio pa ga gotovo izbacio iz ringa

Svjetski prvak u boksu bez rukavica, Marko Martinjak, nastavio je pobjednički niz. Samo 56 dana nakon što je u Londonu obranio BKB pojas, Martinjak je na premijernoj CFL 1 priredbi u Zaboku tehničkim nokautom u prvoj rundi svladao srpskog borca Mihaila Đokića.

Dominacija od prve sekunde

Borba je održana po pravilima "extreme boxinga", s MMA rukavicama, a Martinjak je od početnog gonga nametnuo žestok tempo. Iako je Đokić, koji je uskočio kao zamjenski protivnik, hrabro ušao u otvorenu razmjenu, snaga i tehnika zagrebačkog nokautera brzo su došle do izražaja. Nakon serije teških udaraca, Đokić se nakon otprilike 80 sekundi prvi put našao u nokdaunu.

Sudac prekinuo meč pred kraj runde

Martinjak je nakon toga nastavio nanositi veliku štetu, a srpski borac se ustajao iz čak četiri nokdauna. Desetak sekundi prije kraja runde, nova serija udaraca bacila je nemoćnog Đokića u konopce i gotovo ga izbacila iz ringa. Sudac je tada prekinuo meč kako bi spriječio teže posljedice.

Nakon meča su borci razmijenili zastave. Martinjak se fotografirao sa srpskom, dok je Đokić pozirao s hrvatskom.