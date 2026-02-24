Operirao ruku pa brutalno nokautirao protivnika: Marko Martinjak otkrio kroz što je prošao

Marko Martinjak još je jednom potvrdio status jednog od najopasnijih boraca u svijetu boksa bez rukavica. Protekle subote u londonskoj The O2 Arena brutalno je završio posao protiv Ike Villanueva, nokaut već u prvoj rundi bio je dovoljan za obranu bridgerweight pojasa BKB organizacije.

Zagrepčanin nije ostavio prostora iznenađenju. Od samog početka nametnuo je ritam, pritisnuo bivšeg UFC borca i sve zaključio za manje od dvije minute, na oduševljenje brojnih hrvatskih navijača koji su u Engleskoj bodrili svog predstavnika.

Nakon impresivne večeri u Londonu, Martinjak se vratio u Hrvatsku gdje će konferenciji za medije podijeliti dojmove i osvrnuti se na novu veliku pobjedu u karijeri.

Na početku se osvrnuo na samu borbu i zdravstvene probleme koji su je pratili.

"Znao sam u kakav meč ulazim, iako sam nedavno operirao ruku. Iskreno, iznenadilo me što je ostao na nogama nakon prvog ozbiljnog udarca. Može on pričati što god želi, ali u ringu se vidjelo pravo stanje stvari. Bio sam brži i snažniji, to sam znao od početka. Bez obzira na sve, u dobrim smo odnosima, dijelili smo i svlačionicu ranije", rekao je.

Atmosfera u Londonu i planovi

Istaknuo je i kako mu trenutačno više odgovaraju borbe u Velikoj Britaniji nego u SAD-u.

"Promotor mi je sugerirao da mi je pametnije ostati na britanskom tržištu. U listopadu bih trebao braniti naslov u Wembley Areni. U Londonu je bilo najviše naših navijača dosad, stvarno su napravili sjajnu atmosferu", poručio je.

Nezadovoljstvo rang-listama

Dotaknuo se i poretka boraca.

"Rang-liste mi nisu jasne. Po glasovima publike sam pri vrhu, ali struka to ne vidi tako. Zamjerili su mi jer su više bodova dali borcu koji je spustio kilažu i pobijedio u nižoj kategoriji, dok sam ja podigao težinu i otišao stepenicu više. No, to ćemo promijeniti ove godine", naglasio je.

Trener: “Kad krene borba, postane druga osoba”

Njegov trener imao je samo riječi hvale.

"Talent mu je urođen, fizički je izvanredan, a radom je sve to podigao na još višu razinu. Do pola sata prije borbe smo se šalili, a onda se prebaci u drugi mod. U ringu nema kalkulacija – ili ti udaraš ili si udaran. Ovo je bila najbolja verzija Marka dosad. Kamp je bio zahtjevan, čekali smo da desna ruka zacijeli, pojavila se i viroza, ali na kraju smo sve odradili kako treba", zaključio je trener.

Planovi za budućnost

"Ne pada mi na pamet skidati 11 i pol kila. Na ovoj težini se osjećam odlično. Za tešku kategoriju sam već rekao, neka ponude pravi ugovor pa ćemo razgovarati. Ako cifra bude dobra, skinut ću i tu prepreku i postati najbolji svih vremena", poručio je samouvjereno.

Svjestan je da konkurencija raste, ali ne bježi od izazova.

"Scena je sve jača, dolaze novi borci. Ipak, mislim da ću prvo braniti bridgerweight titulu. Nakon toga bih napao Gustava početkom sljedeće godine. Ima vremena, svi će doći na red. Ako moja priča nekoga inspirira, to mi je dodatna pobjeda", rekao je.

Hoće li Zagreb dobiti BKB spektakl?

Dotaknuo se i mogućnosti da BKB organizira priredbu u Zagrebu.

"Mislim da bi to bio pun pogodak. Već 18. travnja nastupam na Championship Fight ligi protiv Mathias Martić u Zaboku, borit ćemo se s malim rukavicama i predvodim event. Ove godine je kalendar pretrpan pa teško da će Zagreb doći na red, ali u planu je. Samo se nadam da ulaznice neće biti preskupe. To bi za nas bio ogroman događaj", zaključio je Martinjak.

