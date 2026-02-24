Dabro ih je nazvao 'balom vampira', a sada mu je stigao odgovor iz Kumrovca: 'Suludo!'

Načelnik Općine Kumrovec Robert Šplajt komentirao je u utorak nedavnu izjavu saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre da je obilježavanje bivšeg Dana mladosti u Kumrovcu "bal vampira", nazvavši je besmislenom i suludom.

Ustvrdio je da u Kumrovec svake godine u vrijeme bivšeg Dana mladosti dolaze ljudi kako bi se prisjetili nekih prošlih vremena i uživali u programu uz razne koncerte i događanja, odnosno u cjelodnevnoj zabavi.

“To apsolutno nema veze s nikakvim ‘balom vampira’ ili s ideologijom i buđenjem bivše države. To pričaju ljudi koji nemaju pojma što se u Kumrovcu događa", kaže Šplajt.

'Tu je napisana Lijepa naša'

Podsjetio je da su se u Kumrovcu već 1990. godine pripremali za obranu Hrvatske i bili među prvima na ratištima.

Iz Kumrovca su pripadnici Posebne jedinice policije Kumrovec, bojne Zrinski i Frankopan i nekoliko tisuća zagorskih branitelja krenuli u obranu države, naglasio je Šplajt.

“Što bi mi sad trebali Kumrovec srušiti, staviti ga u neki geto, zaokružiti ga ili pripojiti Sloveniji”, upitao je Šplajt dodavši kako se Dabro, kada se drži desnicom za srce, ustvari "drži za Kumrovec" jer je ondje napisana "Lijepa naša", kojoj je spomenik dignut u obližnjem Zelenjaku.

“Zašto Dabro nije komentirao kada smo prošle godine zvali Thompsona da održi koncert u Kumrovcu? Ljudi bi trebali znati da u Kumrovcu ne žive nikakvi vampiri ni ljudi koji sanjaju neka prošla vremena, nego Hrvati i ljudi koji vole Hrvatsku”, poručio je Šplajt.

