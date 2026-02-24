Anastasija iz 'Gospodina Savršenog': 'Nušino prstenje slobodno može završiti na mojoj ruci'

Dvije djevojke iz showa 'Gospodin Savršeni' krenule su u potpuno suprotnom smjeru od onoga što se činilo na početku, pri samom upoznavanju. No, najkomentiraniji show u regiji već je naviknuo gledatelje na stalne preokrete i da ništa nije onako kako se isprva čini. 'Gospodina Savršenog' pratite od ponedjeljka do četvrtka na Voyo.

Prstenje 'vjere' kao okidač za dramu

Sve je započelo kada je dvadesetogodišnja Nuša povukla potez koji nitko nije očekivao. U naletu emocija mlada Slovenka je Karlu poklonila "zaručničko" prstenje, simbolično ga "rezervirajući" samo za sebe. Taj hrabar, ali i kontroverzan čin odmah je izazvao je brojne komentare ostalih djevojaka, koje su u Nušinom potezu vidjele objavu rata za Karlovu naklonost.

Anastasijin hrabar i direktan odgovor

Na posljednjem koktel partiju Anastasija je bez okolišanja izjavila kako je spremna prihvatiti prstenje koje su Nuša i Karlo razmijenili: ‘Nušino prstenje slobodno može završiti na mojoj ruci, za početak, i onda možda jedan malo skuplji original.’

Foto: voyo

Iako su neke djevojke u vili predviđale žestoko suparništvo i sukobe između Nuše i Anastasije, dogodio se potpuno neočekivan preokret. Umjesto neprijateljstva, između dviju glavnih konkurentica za Karlovu ljubav rodilo se prijateljstvo. Matea je na Anastasijinu i Nušinu šalu oko prstenja odgovorila komentarom: ‘Wow. Svaka čast ja ne bih mogla prihvatiti tuđe prstenje’.

Foto: voyo

Nove epizode ‘Gospodina Savršenog’ gledaj na Voyo, sedam dana prije svih, ili na RTL televiziji od ponedjeljka do četvrtka u 21:15.