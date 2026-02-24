FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GLEDAJ NA VOYO /

Anastasija iz 'Gospodina Savršenog': 'Nušino prstenje slobodno može završiti na mojoj ruci'

Anastasija iz 'Gospodina Savršenog': 'Nušino prstenje slobodno može završiti na mojoj ruci'
×
Foto: voyo

U središtu pozornosti showa ‘Gospodin Savršeni’ ove sezone našle su se dvije kandidatkinje, Nuša i Anastasija, čiji je odnos zbog borbe za Karlovo srce postao glavna tema

24.2.2026.
14:42
Hot.hr
voyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dvije djevojke iz showa 'Gospodin Savršeni' krenule su u potpuno suprotnom smjeru od onoga što se činilo na početku, pri samom upoznavanju. No, najkomentiraniji show u regiji već je naviknuo gledatelje na stalne preokrete i da ništa nije onako kako se isprva čini. 'Gospodina Savršenog' pratite od ponedjeljka do četvrtka na Voyo.

 

Prstenje 'vjere' kao okidač za dramu

Sve je započelo kada je dvadesetogodišnja Nuša povukla potez koji nitko nije očekivao. U naletu emocija mlada Slovenka je Karlu poklonila "zaručničko" prstenje, simbolično ga "rezervirajući" samo za sebe. Taj hrabar, ali i kontroverzan čin odmah je izazvao je brojne komentare ostalih djevojaka, koje su u Nušinom potezu vidjele objavu rata za Karlovu naklonost.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Anastasijin hrabar i direktan odgovor

Na posljednjem koktel partiju Anastasija je bez okolišanja izjavila kako je spremna prihvatiti prstenje koje su Nuša i Karlo razmijenili: ‘Nušino prstenje slobodno može završiti na mojoj ruci, za početak, i onda možda jedan malo skuplji original.’

Anastasija iz 'Gospodina Savršenog': 'Nušino prstenje slobodno može završiti na mojoj ruci'
Foto: voyo

Iako su neke djevojke u vili predviđale žestoko suparništvo i sukobe između Nuše i Anastasije, dogodio se potpuno neočekivan preokret. Umjesto neprijateljstva, između dviju glavnih konkurentica za Karlovu ljubav rodilo se prijateljstvo. Matea je na Anastasijinu i Nušinu šalu oko prstenja odgovorila komentarom: ‘Wow. Svaka čast ja ne bih mogla prihvatiti tuđe prstenje’.

Anastasija iz 'Gospodina Savršenog': 'Nušino prstenje slobodno može završiti na mojoj ruci'
Foto: voyo

Nove epizode Gospodina Savršenog gledaj na Voyo, sedam dana prije svih, ili na RTL televiziji od ponedjeljka do četvrtka u 21:15.

Gospodin SavršeniVoyoKarlo Godec
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx