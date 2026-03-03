FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NASTUPA U LISINSKOM /

Znate li pjesmu Felicita? Legenda talijanske kancone za Direkt: 'Dogodit će se nešto veliko'

Iako su pobijedili s pjesmom Ci Sara, najviše se pamti ta 1982. Kada su Al Bano i Romina Power na Sanremu otpjevali Felicità. Nisu pobijedili, ali pjesma je postala bezvremenski hit. Sada već bivši supružnici još uvijek povremeno nastupaju zajedno. Al Bano i u 82 godini ne staje, za mjesec dana nastupa u Lisinskom. Prije toga, mi smo ga uhvatili u Zagrebu. I saznali da kupuje na Dolcu i da se boji umjetne inteligencije. A je li mu dosadila legendarna Felicità? Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.3.2026.
23:17
Borko Brunović
Al BanoSanremoLisinski
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx