Znate li pjesmu Felicita? Legenda talijanske kancone za Direkt: 'Dogodit će se nešto veliko'

NASTUPA U LISINSKOM /

Iako su pobijedili s pjesmom Ci Sara, najviše se pamti ta 1982. Kada su Al Bano i Romina Power na Sanremu otpjevali Felicità. Nisu pobijedili, ali pjesma je postala bezvremenski hit. Sada već bivši supružnici još uvijek povremeno nastupaju zajedno. Al Bano i u 82 godini ne staje, za mjesec dana nastupa u Lisinskom. Prije toga, mi smo ga uhvatili u Zagrebu. I saznali da kupuje na Dolcu i da se boji umjetne inteligencije. A je li mu dosadila legendarna Felicità? Više pogledajte u prilogu