Žila kucavica zaglavljena: Iran će zapaliti svaki tanker koji pokuša proći

HORMUŠKI TJESNAC /

Napadom na Iran, zaustavljena najveća energetska žila kucavica svijeta. Hormuški tjesnac je uski prolaz koji vodi iz Perzijskog u Omanski zaljev, a potom u Arapsko more i Indijski ocean. Dug je oko 160 kilometara, a na najužem dijelu širok svega 39. Plovni koridor je samo 3 kilometra u svakom smjeru, pa su sva plovila lako na nišanu Irana. A zašto je tjesnac važan: to je jedini put kojim tankeri s naftom iz najvećih proizvođača Kuvajta, Katra, Bahreina, Saudijske Arabije i Emirata mogu pristupiti ostatku svijeta.

Kroz tjesnac tako prolazi oko 20 posto svjetske nafte, oko 21 milijun barela na dan te ogromne količine ukapljenog plina. No Iran je sada kao dio obrambene strategije zaprijetio da će zapaliti svaki brod koji pokuša proći - i zatvorio tjesnac. Najmanje tri broda pogođena su projektilima jučer i prekjučer, uz eksplozije u blizini tankera, pa su ih neke kompanije preusmjerile oko Afrike, što višestruko poskupljuje i usporava lanac opskrbe, a više od 150 brodova usidrilo se izvan zone rizika. Oko 170 kontejnerskih brodova ostalo je zarobljeno u tjesnacu.

Istodobno i osiguranja podižu premije na rekordne razine koje dosežu i 400 tisuća dolara po prolasku, a neki uopće ne žele ni izdati policu osiguranja pa slijedi vrlo neizvjesno vrijeme koje bi se moglo osjetiti na benzinskim pumpama diljem svijeta.