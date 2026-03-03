Jelenska divljač uništava polja, ratari u očaju: 'Baranja postaje Bocvana'

Prizore krda jelenske divljači u trku lijepo je vidjeti, no ne i ako gledate kako ove životinje uništavaju vaša polja.

"Mislim, ovo je stvarno, stvarno previše. Moraju i one jesti, nisu one krive, ali opet se ponavljam, što je previše, previše je", kaže poljoprivrednik Zvonko Jagarinec.

Broj jelenske divljači proteklih se godina znatno povećao i promijenio život ratara u Baranji.

"Baranja postaje Bocvana. Omeđena je dvjema rijekama i 'špicom' prema Mađarskoj gdje je povučena ograda, ta divljač jednostavno nema kamo migrirati", kaže Petar Pranjić, predsjednik Odbora za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore.

Obilje hrane za divljač

A na plodnoj baranjskoj zemlji jelenska divljač će uskoro imati i obilje hrane.

"Čim se pšenica malo razbusa, doći će nju jesti. Poslije toga ide repa koju moraš odmah zaštititi dok je mlada, a nakon nje dolaze suncokret i kukuruz", objašnjava Zvonko.

I Vladimiru je prošle godine stradao urod.

"Ubrao sam jedva 60 tona kukuruza, a trebalo je biti barem 300. Prethodne godine sam imao bob – umjesto četiri tone, ubrao sam jedva 500 do 600 kilograma", očajan je poljoprivrednik Vladimir Aubrecht.

Povećanje odstrela

Poljoprivrednici ističu kako je ograđivanje žičanom ogradom iznimno skupo, dok repelenti i trake na poljima ne pomažu.

"Ove godine ću pokušati s električnim pastirom. Nešto će dati lovci, nešto sam kupio sam, ali što će biti od toga – ne znam. Nadam se da će bar malo pomoći", kaže Jagarinec.

Povećavanjem odstrela pomažu i lovačka društva odgovorna za štetu koju divljač prouzroči u lovištu, poručuju iz nadležnog ministarstva.

"Lovoovlaštenici su odgovorni za svu divljač koja se tamo nalazi. Ako ima štete na usjevima, nju treba prijaviti i mora se naći zajedničko rješenje", tvrdi Marinko Beljo, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Potreban fond za štete

Rješenje je, kažu u Baranji, znatno smanjenje broja divljači, a do tada predlažu osnivanje fonda sličnog onome za elementarne nepogode.

"Potreban je fond za štete od divljači putem kojeg bi se, uz normalne zakonske propise i procjenu na terenu, mogli obeštetiti poljoprivrednici", zaključuje Zoran Kontak, načelnik Općine Popovac.

Ratari traže hitnu intervenciju države, procjenu štete i brzu isplatu kako ne bi završili u sudskim postupcima koji, kako kažu, znaju trajati godinama.