Garcia natuknuo da će Livaja startati, a onda priznao: 'Bojim se'

Srijeda donosi novi Jadranski derbi. Ulog je polufinale Kupa Hrvatske. Gonzalo Garcia dan uoči utakmice priznao je da se boji otkaza u slučaju poraza od Rijeke za koji su ga upitali novinari.

"Ja se uvijek bojim, ovdje se znaju događati promjene, ali to nije moja stvar. Najvažnije je meni da smo 16 puta ušli u suparnički kazneni prostor i uživao sam gledati momke. Ali, ako ne kazniš protivnika dogodi ti se penal ili eurogol. Igra je bila dobra. Budemo li takvi i u Rijeci, imat ćemo dobre izglede", kazao je Garcia.

"Šarlija je nešto osjetio, vidjet ćemo hoće li moći za vikend. Almena je probao trčati, ali se nije još oporavio. Nismo sretni zbog toga, ali nadamo se da će se što prije oporaviti. Šarlija će na preglede kojim će utvrditi je li potrebna operacija", rekao je o izostancima.

O Rijeci?

"Jako su snažni i imaju puno igrača. Ne znam tko će igrati jer su široki. Teško je igrati s njima jer ti ne daju prostor. Imaju igrače za ono što žele igrati. Očekujem dugu, tešku i napornu utakmicu. Moramo igru odvesti na naš mlin. Ne smiju nas uspavati, tako će im biti lakše. Igrali smo tri puta, a jednom dobili. Nije nam nikad ugodno protiv njih, ali sretan sam što smo zadnju dobili".

Neiskorištene prilike?

"Mislim da igramo na ispravan način. Ako igramo s dva napadača falit će nam ljudi u sredini. Dosta puta smo gađali okvire vrata, ali nismo ekipa koja ima neke šutere. Ali, mi smo 28 puta šutirali na Varaždinov gol. Zamislite to... Moramo biti koncentrirani i fokusirani. Nije to tek tako. Moraš biti na pravom mjestu u pravo vrijeme. Ima to veze i s disciplinom. Svatko uvijek mora znati što mu je činiti", rekao je Urugvajac.

U prošloj utakmici s Rijekom, Hajduk je imao problema u sredini.

"Jesmo, i nisam uopće bio sretan jer smo dosta patili. Nemamo top fizikalije, ali možemo odrađivati svoj posao. Ako nisi dobar, može te kazniti i lošija ekipa, a kamoli neće ona koja ti je ravnopravna. Rijeka je brza i dinamična. Više igrača ima takve karakteristike".

'Za nas je svaka važna'

Jesu li vježbali jedanaesterce?

"Ma, jesmo nešto. Ali, ne možeš ti simulirati utakmicu i emocije u tom trenutku. To je važno i s nekim igračima smo vježbali. Ali, znate kako je s jedanaestercima. Moraš imati mentalitet i sigurnost".

Je li važnija utakmica s Rijekom ili Dinamom za vikend?

"Za nas je svaka važna. To sam rekao i prije par dana. Mi smo daleko od finala kupa, ali to nam može biti prečica za doći do Europske lige. Izgubimo li od Dinama pobjeći će nam. Ništa nije lako, ali se uvijek može. Moramo se natjecati", jasan je GG.

Starta li Livaja peti put zaredom?

"Ne znam, gust nam je raspored ovaj tjedan. Svatko želi igrati. Bit će nekih promjena, ali ne vjerujem nešto strašno u odnosu na Varaždin", zaključio je Garcia.

