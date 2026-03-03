Nakon neočekivanog ispadanja iz showa, Matea otvorila dušu: 'Postala sam skeptična'

Peta sezona showa 'Gospodin Savršeni', snimana na sunčanoj Kreti, donijela je niz neočekivanih preokreta, a među kandidatkinjama koje su od početka privlačile pažnju istaknula se Matea (25), magistrica kineziologije iz Zagreba. Iako se u show prijavila s jasnom vizijom ljubavi i visokim kriterijima, njezin put naglo je prekinut nakon kontroverzne zamjene timova, kada ju je iz natjecanja izbacio Petar, iako se prvotno borila za Karlovu naklonost. U razgovoru za Net. hr otkrila je kako danas gleda na taj rasplet, što je o sebi naučila na Kreti i je li joj reality iskustvo poljuljalo vjeru u ljubav.

Foto: @teica_____

Kako ste doživjeli činjenicu da vas je izbacio Petar, a ne Karlo za kojeg ste se prvotno natjecali?

Iznimno mi je drago što me izbacio Petar koji me nije ni najmanje zanimao, a s Karlom sam vidjela potencijal.

Je li vas takav rasplet iznenadio ili ste slutili da bi se to moglo dogoditi?

Iznenadio me rasplet, mislila sam da Petar s nekim novim curama ima još manje povezanosti nego sa mnom.

Smatrate li da je pravilo zamjene timova bilo fer prema djevojkama?

Ja sam prvi primjer da nije bilo fer što su se zamijenili timovi. Ako sam ispala, trebao me izbaciti Gospodin Savršeni u čijem sam timu.

Zamjerate li Karlu što vam nije dao ružu imuniteta i imate li dojam da je nakon što vas je vratio u show izgubio inicijativu prema vama?

Željela sam ružu imuniteta, ne znam po čemu je Karlo birao kome će je dati. Možda je mislio da će se Anastasia lošije snaći kod Petra.

Mislite li da ste dobili dovoljno prostora pokazati Karlu tko ste zapravo?

⁠Smatram da je vrijeme provedeno s Karlom bilo prekratko. Nije me upoznao, no nisam ni ja njega dovoljno da bi došlo do zaljubljenosti i iskri.

Foto: @teica_____

Po vašem mišljenju, koja djevojka najbolje odgovara Petru — i zašto, a koja Karlu?

⁠Antonela najbolje odgovara Petru jer su u sličnim godinama i oboje vole iste stravi. Karlu bi najbolje odgovarala Kaja. Na našem prvom spoju odmah sam vidjela povezanost među njima.

Koji vam je bio najteži trenutak tijekom snimanja na Kreti, a koji ćete pamtiti kao najljepši?

⁠Najteži mi je trenutak bio nakon prvog cocktail partyja prihvatiti gdje sam došla i s kime moram živjeti nepoznat broj dana. Najljepši trenutak mi je bio spoj bijele ruže.

Što ste o sebi naučili kroz ovo iskustvo?

O sebi sam naučila da ipak poštujem mir i mirne trenutke jer ih neće uvijek biti. Ne otvaram se lako ljudima i ne želim se družiti s bilo kime.

Jeste li danas bliže ljubavi nego prije ulaska u Gospodina Savršenog?

Osjećam da mi je sada ljubav dalje nego ikada. U moru muškaraca koji mi se javljaju na društvenim mrežama ne mogu procijeniti koji se javlja s iskrenim interesima, a koji samo zato što me vidio na televiziji. Nažalost, postala sam puno vise skeptična prema muškarcima.

