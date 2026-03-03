Zagreb bez šanse za prolaz, ali Arena gori: Pada li europski div za kraj Lige prvaka?

Rukometaši hrvatskog prvaka Zagreba u srijedu će od 18.45 sati u Areni odigrati posljednju domaću utakmicu u skupini B Lige prvaka ove sezone protiv aktualnog prvaka Poljske Wisla iz Plocka.

Kako je u prvih 12 kola Zagreb osvojo samo dva boda, već dva kola prije kraja ostao je bez izgleda za prolazak u nokaut-fazu natjecanja, dok je Wisla, za koju igraju trojica hrvatskih igrača Mirko Alilović, Lovro Mihić i Leon Šušnja, trećeplasirana momčad skupine, ali sa nedostižnim zaostatkom od sedam bodova za drugom te isto tako nedostižnom prednosti od pet bodova pred petim Pick Szegedom i šestim Paris SG-om, dvoboj u Areni igrat će se isključivo za prestiž.

"Moja je želja da sutra pokažemo veliku borbenost, htijenje i zalaganje. Liga prvaka je najveća moguća pozornica i prilika za pokazati kvalitetu. Unatoč dvama teškim porazima od Pariza i Barcelone, vjerujem da ova ekipa ima dovoljno znanje, iskustva i kvalitete u svojim rukama i nogama da može pokazati puno više od onoga što smo pokazali u zadnja dva tjedna. Wisla je ekipa koja je osigurala treće mjesto u našoj grupi, ekipa koja ima pregršt vrhunskih igrača počevši od naših Alilovića, Šušnje i Mihića, pa preko Richardsona, Zarabeca, Kosorotova, da dalje ne nabrajam. Vrlo moćna ekipa koja je već nekoliko godina na okupu i sjajno je uigrana. Što se nas tiče, mogu reći da su svi igrači zdravi, iako Aleks Kavčič i dalje neće konkurirati za sastav. Ozljeda zadnje lože je, ipak, nešto s čime treba imati strpljenja i ne želim ga prerano bacati 'u vatru'. On se priključio treninzima, ali neće participirati u utakmici. Odbacujem priče o tome da utakmica nema značaj jer su oni već osigurali treće mjesto, a mi ne možemo proći dalje. Ova utakmica itekako nam može pomoći da podignemo narušeno samopouzdanje i da u završnicu sezone uđemo u jednom pravom ritmu", najavio je susret trener Zagreba Boris Dvorščak.

Jedan od najstarijih igrača Zagreba Igor Karačić ima dugogodišnje iskustvo igranja u Poljskoj.

"Od mog dolaska u Kielce do danas ekipa Wisle se u potpunosti promijenila. Oni danas spadaju u samu kremu europskog rukometa, strahovito puno ulažu, dovode strance o kojima nekada nisu mogli ni sanjati i za mene oni spadaju u isti rang s jednim Magdeburgom, Barcelonom i drugima. S trenerom Sabateom na čelu oni su jedna jako uigrana ekipa, koja točno zna što i kako radi u svakom trenutku. Rekao bih da imaju dva sustava igre. Jedan u kojemu dosta napadaju individualno, nešto slično onome što radi Magdeburg u igri jedan na jedan. Drugi sustav im je onaj s Kosorotovim na lijevom i Richardsonom na desnom vanjskom kao izrazitim pucačima preko koji onda otvaraju protivnikovu zonu. Treba vidjeti za koju će se varijantu odlučiti sutra, ali vjerujem da ćemo i mi imati spreman odgovor na njihov napad. Želio bih sutra vidjeti Zagreb koji ima mentalnu snagu, da istrčimo na teren puni samopouzdanja jer ako smo takvi onda možemo napraviti puno. Ono što ne smijemo više nikada dopustiti jest ono što nam se dogodilo u Barceloni. Ne smijemo klonuti i predati se, čak ako i gubimo, ma posebno ako gubimo moramo se nastaviti boriti za svaku loptu. Svjesno smo da smo zakazali i spremni smo dati sve od sebe da se vratimo na jedan pravi put i da sezonu privedemo kraju s pobjedama u prvenstvu i kupu Hrvatske", rekao je Karačić.

POGLEDAJTE VIDEO:Hrvatsku očekuju dvije važne kvalifikacijske utakmice: 'Imamo situaciju pod kontrolom'