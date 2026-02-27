FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PA KAKO?! /

Jelen na Pantovčaku se zabio u motociklista: Pogledajte snimku, apsurdno je to što je napravio

Jelen na Pantovčaku se zabio u motociklista: Pogledajte snimku, apsurdno je to što je napravio
×
Foto: Screenshot/Reddit

Video je snimljen iz automobila koji je polako vozio iza jelena, a snimka se brzo proširila društvenim mrežama

27.2.2026.
15:43
Maja Mahovlić
Screenshot/Reddit
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U četvrtak oko 9.30 sati jedan vozač snimio je na Pantovčaku jelena kako zbunjeno trči po pločniku, zatim i cesti da bi se na kraju sudario s motociklistom koji mu je dolazio u susret.

Prema snimci se čini kako jelen pokušava pronaći ulaz u ograđenu šumu, a u jednom trenutku istrčao je na cestu, taman u trenutku kada je nailazio vozač skutera. 

I vozač skutera i jelen su pali prilikom sudara, a snimka u tom trenutku i završava.

Divlje zivotninje na Pantovcaku - pogledati kraj
by u/ju0x676f in promet

Video je snimljen iz automobila koji je polako vozio iza jelena, a snimka se brzo proširila društvenim mrežama.

Epilog cijelog događaja otkrili su iz Policijske uprave zagrebačke, navodi Jutarnji list

Događaj se zbio u četvrtak oko 9.30 sati, a evidentiran je kao događaj u prometu, jer vozač skutera nije ozlijeđen. 

Na skuteru je nastala materijalna šteta, a jelen je nakon sudara ustao i udaljio se.

Policija je potvrdila da redovito zaprima obavijesti o divljači koja ja Pantovčaku izlazi na cestu, osobito na dijelu gdje se prometnica neposredno naslanja na šumu.

JelenPantovčakSudar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx