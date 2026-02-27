Jelen na Pantovčaku se zabio u motociklista: Pogledajte snimku, apsurdno je to što je napravio

U četvrtak oko 9.30 sati jedan vozač snimio je na Pantovčaku jelena kako zbunjeno trči po pločniku, zatim i cesti da bi se na kraju sudario s motociklistom koji mu je dolazio u susret.

Prema snimci se čini kako jelen pokušava pronaći ulaz u ograđenu šumu, a u jednom trenutku istrčao je na cestu, taman u trenutku kada je nailazio vozač skutera.

I vozač skutera i jelen su pali prilikom sudara, a snimka u tom trenutku i završava.

Video je snimljen iz automobila koji je polako vozio iza jelena, a snimka se brzo proširila društvenim mrežama.

Epilog cijelog događaja otkrili su iz Policijske uprave zagrebačke, navodi Jutarnji list.

Događaj se zbio u četvrtak oko 9.30 sati, a evidentiran je kao događaj u prometu, jer vozač skutera nije ozlijeđen.

Na skuteru je nastala materijalna šteta, a jelen je nakon sudara ustao i udaljio se.

Policija je potvrdila da redovito zaprima obavijesti o divljači koja ja Pantovčaku izlazi na cestu, osobito na dijelu gdje se prometnica neposredno naslanja na šumu.