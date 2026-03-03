Filmski kritičar otkrio tko su njegovi favoriti za Oscara: 'Za ovaj film vam trebaju maramice'

Prije tjedan dana, nakon BAFTA-i činilo se da je favorit Jedna Bitka za Drugom. Danas, nakon glumačkih nagrada, svi pričaju o Sinners.

Zato je gost RTL Direkta bio filmski i modni kritičar Nenad Korkut.

Misliš li da su ove sinoćnje nagrade dale malo vjetar u leđa Sinnersima? Imaju najveći broj nominacija ikad u povijesti za Oscara. Nekako se dosad činilo da bi mogli otići kući praznih ruku.

Apsolutno su dobile vjetar u leđa. Međutim, ja ne mislim da bi oni otišli ovako i onako praznih ruku, jer ovo što su oni sada dobili je nagrada za najbolji casting, to glumci nagrađuju, dakle ne za najbolji film, nego za najbolji casting. To imamo sada kao novu nominaciju za Oscara, dakle novu kategoriju koju do sada nismo imali i tu su Sinnersi ionako bili favoriti. No, meni se čini da je One Battle After Another dobio sve moguće nagrade koje su bile relevantne do sada i nekako mi je teško zamisliti da će ih Sinnersi dostići. Mada kod Oscara je to vrlo, vrlo neizvjesno i imali smo godina kad je jedan film izuzetno dominirao pred oskarovskom sezonom tipa La La Land, Power of the Dog, da bi na kraju u Oscarima izgubili glavnu nagradu za najbolji film, ali su dobili nagradu za najboljeg režisera, pa mislim da Paul Thomas Anderson tu nekako može mirno spavati.

Tko osvaja Oscara?

Misliš da će Jedna bitka za drugom osvojiti Oscara za najbolji film? Nekako se čini politički, zapravo da je dosta dobar trenutak za taj film.

Da. Mislim da je taj film iz više razloga dobro legao. Prvo i osnovno zbog toga što je politički, naravno, prepoznao trenutak, mada je sniman prije nego što se ovo sve dešavalo. Drugo, Paul Thomas Anderson, jedan od najvećih živućih američkih autora i nekako je, čini se, kao da je došlo njegovo vrijeme, kao što je bilo i s braćom Coen s Martinom Scorseseom, koji dugo nisu dobivale Oscare. Sad mu se nekako sve poklopilo. Naravno, ovaj film meni možda nije Boogie Nights, There Will Be Blood, Magnolia.

Mislim, ovo je jako, jako dobar film. Drugo, u korist Sinnersa - ni oni nisu pogriješili moment, jer i njihov film je u krajnjoj liniji politički vrlo aktualan, bez obzira na to što se bavi nekim prošlim vremenima, ali povampirenih bijelci koji namjeravaju crnce možda izgledaju ipak kao Make America Great Again. Malo mi se čini da su oba filma snimana puno ranije nego što će se desiti ovaj moment prošle godine koji se dešava, ali su izašli u jednom trenutku koji je njima jako, jako pogodovao filmskom.

Utrka za najboljeg glumca

Zanimljiva je ova utrka za najboljeg glumca. Do sada su svi govorili je li to Timothee Chalamet ili Leonardo DiCaprio. Je li se sad u tu jednadžbu malo sve zakomplicirao Michael B. Jordan?

Možda je. Sigurno je skočio na kladionicama jer je SAG Award jako bitna nagrada, kao što je i Chalamet skočio na kladiocima prošle godine, ali nije dobio Oscara. Nekad se desi da zbilja nagrade isto kao i Oscare. Međutim, ponekad, ako je nešto tijesno, onda kažu - hajde, dat ćemo sad njemu SAG kao neku utješnu nagradu. Ionako ga nećemo zaokružiti za Oscarima. To se prošle godine desilo. Sjetite se, niti Demi Moore niti Chalamet koji su dobili, dakle Actors Award, glumački ceh ih je nagradio, nijedan nije dobio Oskara, tako da je moguće da su Micahelu B. Jordanu eto, dali neku nagradu jer do sada nije dobio nikakvu veliku nagradu. Isključivo ih je dobivao Timothee, na BAFTA-i britanski glumac, itd itd. Vidjet ćemo, Timothee po meni je i dalje favorit, jer ako za ovo ne dobije Oscara, zbilja ne znam što taj čovjek više treba odglumiti da bi fascinirao Akademiju.

Ja sam nekako mišljenja da je lani trebao dobiti za Boba Dylana kojeg je maestralno odigrao.

Slažem se i pogotovo što je tada izgubio od minorne uloge u odnosu na svoju, Adriena Brodyja, koji je po meni nepravedno dobio. Ove godine je Leonardo sjajan i Michael je sjajan i Wagner Moura. Svi su dobri, ali meni je ova uloga čak možda i korak više. Mislim da je ovo njegova veličanstvena uloga, kako kaže film.

Gužva za sporednu ulogu

Gužva je i za najbolju sporednu mušku ulogu. Kad smo vidjeli, od glumaca je nagrađen Sean Penn koji je dosta konstanta u ovom periodu. Koja je tvoja pretpostavka. Možda to kad, gledamo Benicio del Toro, Jacob Elrodi?

To je najčudnija kategorija zato što je Penn prije svih tih nagrada slovio kao najveći favorit jer je to najoskarovskija uloga, jer je da tako kažem, jako ekspresivna. Sean Penn je sjajan glumac, ovo bi mu bio treći Oscar. Međutim, kad su se počele dijeliti nagrade, prvo su kritičari preferirali Benicia del Tora, njegovog kolegu iz filma na kraju dobio i Elordi nagradu. Tako da se to jako, jako zakompliciralo da bi sada u finišu opet Sean Penn bio favorit, tako da mislim da je sada malo korak ispred, mada bih ja jako volio da dobije Stellan Skarsgård. Ne samo zbog životne karijere nego i zato što taj film mora dobiti nešto osim eventualno stranog filma.

Nadam se da će Sentimentalna vrijednost dobiti (za najbolji strani film) zato što ima najviše nominacija. Nikad strani film nije imao toliko glumačkih kategorija. Doduše, jedna Amerikanka, ali nije bitno. U svakom slučaju ima devet nominacija, što je vrlo rijetko za strani film. Bilo je situacija - Emilia Perez prošle godine 13. Ali jako je rijetko da imaju toliki broj nominacija, tako da se nadam da neće barem izgubiti ovaj u toj konkurenciji. Uostalom, pomeli su europske filmske nagrade, dobili su sve moguće, pa ako ćemo navijati za Europu, onda je to fenomenalan film, između ostalog, vrlo ulazi u bergmanovsku što govori da Joachim Trier jako, jako dobro poštuje europski art film i u svojim prošlim filmovima je odao počast velikanima europske kinematografije, a sad je ipak došao do najslavnijeg Skandinavaca i tu odaje počast njegove jesenje sonate.

Koji su vaši favoriti?

Spomenuo bih još neke filmove, pošto spominju samo Sinners i One Battle After Another. Sad sam spomenuo i Sentimental value, ali vratio bih se i na neke manje, poput Train Dreams. Izuzetno je emotivan, jedna mala priča, nije niti u političkom smislu relevantna. Prekrasno snimljen, divno odglumljena - pripremite maramice ako ćete gledati. Supreme je meni bio fantastičan, taj tempo koja braća Safdie imaju i Chalamet koji je apsolutno nevjerojatan. Taj film se možda ne sviđa svakome i nije baš po svačijem ukusu. Međutim, još bih svakako istaknuo i Hamlet - jako emotivan, bavi se teškom temom, najtežom mogućom, a to je gubitak djeteta.

