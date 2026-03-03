Jadranski derbi pod posebnim povećalom: Tko ispada iz borbe za trofej?

NET I VOYO /
Kako Dinamo povećava svoju prednost na prvenstvenoj ljestvici Rijeka i Hajduk sutra na Rujevici igraju utakmicu sezone koja znači ostanak u borbi za trofej nacionalnog Kupa. U četvrtfinalu Rijeka dočekuje Hajduk nakon dvije vezne pobjede. Hajduk pak dočekuje utakmicu s velikim problemima, najnoviji je ozljeda Zvonimira Šarlije. Otprije su pak ozljede brinule Ivicu Ivušića, Brunu Durdova i Ikera Almenu. Dok Niko Sigur odrađuje kaznu crvenog kartona. Posljednju pobjedu na Rujevici Hajduk je ostvario prije gotovo četiri godine.
Tekstualni prijenos najvećeg hrvatskog nogometnog derbija pratite u nedjelju od 15.00 na portalu Net.hr