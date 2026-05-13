WhatsApp objavio upozorenje: Odmah provjerite postavke, došlo je do velike greške

Stručnjaci upozoravaju da bi zbog ovih sigurnosnih propusta korisnici mogli nesvjesno otvoriti opasan sadržaj koji stigne kroz poruke ili privitke, a jedan od problema pogađa i WhatsApp na Windows računalima.

Iz sigurnosne tvrtke Malwarebytes poručuju kako ovi propusti sami po sebi ne mogu automatski zaraziti uređaj, ali prevarantima znatno olakšavaju pokušaje prijevara i hakiranja, posebno ako se iskoriste zajedno s drugim sigurnosnim problemima, piše Express.

"To znači da bi sumnjiva poruka mogla navesti korisnika da otvori opasan sadržaj ili datoteku iz nepouzdanog izvora", upozorili su stručnjaci.

Metoda zaštite WhatsAppa

WhatsApp je ove sigurnosne probleme otkrio kroz Meta program za prijavu propusta, nakon čega je brzo objavljeno ažuriranje koje uklanja moguće rizike. Zbog toga se svim korisnicima savjetuje da što prije provjere imaju li instaliranu najnoviju verziju aplikacije kako bi zaštitili svoje podatke i uređaje.

Iz WhatsAppa poručuju kako zasad nema dokaza da su hakeri iskoristili ove propuste ili da je bilo koji uređaj zaražen, no stručnjaci ističu da je redovito ažuriranje aplikacija najbolji način zaštite.

Korisnici Android telefona WhatsApp mogu ažurirati tako da otvore Google Play trgovinu, potraže "WhatsApp Messenger" i pritisnu opciju "Ažuriraj".

Korisnici iPhonea trebaju otvoriti App Store, kliknuti na svoj profil, pronaći WhatsApp na popisu aplikacija i odabrati opciju "Ažuriraj".

WhatsApp neće raditi na ovim uređajima

U međuvremenu su se pojavile i informacije da bi dio korisnika uskoro mogao ostati bez WhatsAppa. Prema pisanju portala WABetaInfo, aplikacija od 8. rujna 2026. više neće podržavati Android telefone koji koriste verzije sustava starije od Androida 6.

Na takvim uređajima uskoro bi se mogla pojaviti obavijest: "Kasnije ove godine WhatsApp više neće raditi na ovom uređaju."

Ipak, većina korisnika ne treba brinuti jer je Android 6 izašao još 2015. godine pa danas vrlo malo uređaja koristi tako staru verziju sustava.

