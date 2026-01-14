FREEMAIL
'JESI LI MRTAV?' /

Aplikacija za samce kontroverznog imena postala pravi hit: 'Zbog toga ćemo se osjećati mirnije'

Aplikacija za samce kontroverznog imena postala pravi hit: 'Zbog toga ćemo se osjećati mirnije'
Foto: Pexels

Aplikacija pod nazivom "Jesi li mrtav?", namijenjena ljudima koji žive sami, postala je hit u Kini, što je potaknulo tvrtku da uvede pretplatu i promijeni ime aplikacije za globalnu publiku

14.1.2026.
15:13
Magazin.hrHina
Pexels
Aplikacija koja se na kineskom zove Sileme, što se prevodi kao "Jesi li mrtav?", "jednostavan je sigurnosni alat stvoren za ljude koji žive sami", od studenata do samaca zaposlenih u uredima ili "bilo koga tko odabire samotnjački stil života", istaknuo je razvojni tim.

Aplikacija zahtijeva postavljanje jednog kontakta za hitne slučajeve i šalje automatske obavijesti ako se korisnik ne prijavi nekoliko uzastopnih dana.

Aplikacija skočila na sam vrh

Kina možda ima do 200 milijuna samačkih kućanstava i stopa samačkog života premašuje 30 posto, objavio je državni list Global Times.

Sileme je u utorak na svom službenom Weibo profilu objavio da će aplikacija u novoj verziji, koja će uskoro biti objavljena, biti preimenovana u Demumu.

Na Appleovoj ljestvici plaćenih aplikacija već se zove Demumu. Trenutačno se nalazi na drugom mjestu, nakon što je početkom tjedna skočila na sam vrh.

"Hvala svim korisnicima interneta na njihovoj entuzijastičnoj podršci. Prvobitno smo bili samo nepoznati mali tim, koji su neovisno suosnovale i vodile tri osobe rođene nakon 1995.", priopćio je Sileme.

Tvrtka je u nedjelju objavila da će uvesti pretplatu od osam juana (1,15 dolara ili 0,99 centi) kako bi se pokrili rastući troškovi.

Aplikacija za samce kontroverznog imena postala pravi hit: 'Zbog toga ćemo se osjećati mirnije'
Foto: Pexels

Demumu u Appleovom App Storeu već naplaćuje osam hongkonških dolara za preuzimanje aplikacije.

Korisnici interneta na društvenim mrežama, uključujući Weibo, zatražili su da se ime aplikacije ne mijenja, dok su drugi predlagali opcije poput "Jesi li živ?", "Jesi li na mreži?" ili "Jesi li tamo?". 

"Možda neki konzervativni ljudi to ne mogu prihvatiti", rekao je jedan korisnik, ali je korisno radi sigurnosti. "Zbog toga ćemo se mi neoženjeni i neudani i osjećati mirnije."

'JESI LI MRTAV?' /
Aplikacija za samce kontroverznog imena postala pravi hit: 'Zbog toga ćemo se osjećati mirnije'