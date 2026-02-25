Melania i Donald Trump prekršili tradiciju na govoru: To mu nije bilo prvi put

Prva dama Melania Trump na govor o stanji nacije dovela je svoje goste predstavljajući svoju udomiteljsku skrb i odgovorne platforme umjetne inteligencije, dok je predsjednik Donald Trump pozvao vlastitu skupinu gostiju koji odražavaju njegove prioritete – odmak od presedana, piše CNN. Prva dama obično poziva goste osmišljene kako bi istaknule teme u predsjednikovom govoru, zajedno s njezinim vlastitim prioritetima, nudeći nacrt za primjedbe. Sjede s njom u njezinoj loži u Kapitolu, s pogledom na zakonodavce i predsjednika, s kamerama usmjerenim u njihovom smjeru u ključnim trenucima.

Foto: CNP/ddp USA/Profimedia

"Prva dama imat će dvoje sjajne djece sa sobom kao dio svoje inicijative Fostering the Future. Sam predsjednik ove je godine pozvao neke izvanredne goste koji, ponovno, istinski primjer što znači biti domoljubni Amerikanac“, najavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt tijekom gostovanja na Fox Newsu u utorak ujutro.

Sierra Burns, mlada žena koja je odrasla u udomiteljskoj skrbi i postala zagovornica nakon što je primila vaučer iz programa Melanie Trump, jedna je od gošći prve dame. Burns studira zagovaranje i socijalnu politiku na Sveučilištu Furman u Južnoj Karolini i pomogla je u razvoju resursa za obuku socijalnih radnika u udomiteljstvu, prema uredu prve dame.

Gošća od 10 godina

Everest Nevraumont, desetogodišnja zagovornica obrazovanja o umjetnoj inteligenciji, također je bila gošća Melanije Trump. Nevraumont je nedavno održala TEDx govor o korištenju umjetne inteligencije u učionici u Alpha School Austin, privatnoj školi s personaliziranim učenjem vođenim umjetnom inteligencijom. Prva dama pozvala je čelnike javnog i privatnog sektora da bolje pripreme djecu za korištenje umjetne inteligencije.

"Sierra i Everest utjelovljuju moju stalnu misiju podizanja američke udomiteljske mladeži i proširenja prilika za našu sljedeću generaciju kroz obrazovanje i tehnologiju“, rekla je prva dama u izjavi.

Odvojeni popisi gostiju Trumpovih naglašavaju neovisnost koju je prva dama unijela u svoju ulogu. Melania Trump većinu vremena provodila je izvan Washingtona jer je njezin suprug fizički uništio Istočno krilo, prostor koji se desetljećima povezivao s prvim damama.

Njezin glasnogovornik nije objasnio kako je došlo do ovakvog presedana u gostima.

Nije prvi put da je Trump prekršio tradiciju Govora o stanju nacije. Godine 2018. prva dama putovala je kolonom automobila do Kapitola odvojeno od predsjednika, odlučivši se voziti s gostima koje je pozvala da dijele njezinu ložu.

Bila je prisutna i Erika Kirk, udovica konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.

