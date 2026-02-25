Trump održao najduži govor ikada: Republikanci skandirali, demokratkinja urlala: 'Lažljivče!'

U svom govoru o stanju nacije u utorak navečer, predsjednik Donald Trump zauzeo je samouvjeren i prkosan ton - tvrdeći da je ostvario velike pobjede u borbi protiv kriminala u većim američkim gradovima, osiguranju granica nacije, deportaciji nedokumentiranih imigranata, smanjenju troškova za američka kućanstva i ulijevanju poštovanja prema SAD-u na svjetskoj sceni.

"Stanje naše unije je snažno", rekao je Trump - u vrijeme kada je značajno politički oslabljen, s usporenim gospodarstvom, smanjenom podrškom za njegovu prepoznatljivu represiju protiv imigracije i nekim od najnižih ocjena odobravanja u svojoj političkoj karijeri.

Trump je održao svoj govor - najduži Govor o stanju nacije u povijesti - pred izrazito podijeljenim Kongresom, dobivajući stalan pljesak republikanaca i malo više od kamenih pogleda i trenutnih izljeva bijesa i frustracije demokrata.

Foto: CNP/ddp USA/Profimedia

Trump je koristio svoje uobičajene superlative

Tijekom svog govora, Trump je govorio u superlativima, što je za njega uobičajeno - uglavnom kako bi projicirao ružičastu sliku.

Rekao je da je "naslijedio naciju u krizi", sa "stagnirajućim gospodarstvom" i "širom otvorenom granicom", s "raširenim kriminalom" i "ratovima i kaosom" diljem svijeta, ali da smo pod njegovim vodstvom "postigli transformaciju kakvu nitko prije nije vidio i preokret za sva vremena".

"Naša nacija se vratila - veća, bolja, bogatija i jača nego ikad prije“, rekao je.

Rekao je da su američke vojne snage provele jednu od najvećih vojnih akcija "u svjetskoj povijesti“ kada su početkom godine ušle u Venezuelu kako bi svrgnule i uhvatile tadašnjeg predsjednika Nicolása Madura kako bi se suočio s optužbama za drogu u SAD-u.

Rekao je da su američki neprijatelji sada "uplašeni“. Rekao je da su američka vojska i policija sada "nagurane“ te da nacija sada ima „najjaču i najsigurniju granicu u američkoj povijesti“, s „nula“ nedokumentiranih imigranata koji su ušli u SAD u posljednjih devet mjeseci.

Rekao je da je zemlja zabilježila „najveći pad“ nasilnog kriminala od 1900. godine unatoč pouzdanim podacima o kriminalu koji ne sežu tako daleko unatrag, da vojska postavlja „rekorde u novačenju“, da je proizvodnja prirodnog plina na „rekordu svih vremena“ i da više Amerikanaca radi nego „u bilo kojem trenutku u povijesti naše zemlje“.

Tijekom govora dodijelio je dvije Medalje časti, Purpurno srce i Predsjedničku medalju slobode.

"Toliko pobjeđujemo da stvarno ne znamo što bismo s tim. Ljudi me pitaju: 'Molim vas, molim vas, molim vas, gospodine predsjedniče, toliko pobjeđujemo da to više ne možemo podnijeti'“, rekao je Trump. "Ja kažem: 'Ne, ne, ne, ponovno ćete pobijediti, pobijedit ćete u velikoj mjeri, pobijedit ćete u većoj mjeri nego ikad.“

Optimističan u pogledu gospodarstva, unatoč anketama

Trump je očito radio na tome da uvjeri Amerikance koji prate emisiju da je gospodarstvo snažno.

Mnogi Amerikanci su nezadovoljni Trumpovim upravljanjem gospodarstvom, prema anketama. Nedavna anketa Washington Posta, ABC Newsa i Ipsosa pokazala je da 57 posto ispitanika ne odobrava Trumpovo upravljanje gospodarstvom, a 64 posto ne odobrava njegovo postupanje s carinama.

Međutim, Trump je gurnuo optimističnu poruku o svom utjecaju na gospodarstvo, rekavši da mu je predsjednik Biden zadao „najgoru inflaciju u povijesti naše zemlje“ i da ju je snizio.

"Stvarno nam ide dobro“, rekao je. "Te cijene naglo padaju.“

Naveo je svoju politiku ukidanja poreza na napojnice, rekao je da su hipotekarne stope pale i tvrdio da će njegova politika uskoro znatno smanjiti troškove zdravstvene zaštite za američke obitelji - unatoč tome što se milijuni ljudi suočavaju s većim troškovima zbog ukidanja subvencija za zdravstvo od strane republikanaca u njihovom nedavnom „Velikom lijepom zakonu“.

Trump je sugerirao da su demokrati uništili gospodarstvo i povećali troškove za Amerikance. „Vi ste uzrokovali taj problem“, rekao je prisutnima, dok su republikanci ustajali i pljeskali. Također je sugerirao da su demokrati uzalud odabrali pitanje „priuštivosti“ kao političko pitanje na koje će se usredotočiti.

"Samo su to iskoristili - netko im je to dao“, rekao je.

Globalni pritisak

Trump je rekao da je, osim povećanja sigurnosti u SAD-u, povećao i „sigurnost“ Amerikanaca u inozemstvu te američku „dominaciju“ na zapadnoj hemisferi.

Tvrdio je da je „okončao osam ratova“ u inozemstvu, što je sumnjiva tvrdnja koju su demokrati u prostoriji odbacili.

Rekao je da će državni tajnik Marco Rubio ostati u pamćenju kao „najbolji ikad“.

Trump je Venezuelu nazvao „novim prijateljem i partnerom“ otkako su SAD svrgnule Madura, od kojeg su SAD od tada dobile oko 80 milijuna barela nafte.

"Kao predsjednik, sklopit ću mir gdje god mogu, ali nikada neću oklijevati suočiti se s prijetnjama Americi gdje god moram“, rekao je Trump.

Pohvalio je američki napad na iranske nuklearne lokacije u lipnju, rekao da je zemlja upozorena da ne gradi nove kapacitete naoružanja te da SAD pregovara s Iranom, ali nije čuo "tajne riječi" da nikada neće imati nuklearno oružje.

Četiri iz Vrhovnog suda

Trump je kritizirao Vrhovni sud SAD-a - ali ne oštro, kako su neki očekivali.

Samo nekoliko dana ranije, sud je presudio da su sveobuhvatne carine koje je Trump nametnuo međunarodnim trgovinskim partnerima - ključni dio njegove ekonomske politike - nezakonite.

Odluka donesena rezultatom 6-3, u kojoj su se predsjednik Vrhovnog suda John G. Roberts Jr. i oba suca koje je Trump imenovao, Neil Gorsuch i Amy Coney Barrett, pridružili trojici liberalno orijentiranih sudaca suda u presudi protiv predsjednika, razljutila je Trumpa, koji je rekao da je zadovoljan trojicom konzervativnih sudaca koji su glasali za održavanje njegovih carina - Samuelom Alitom, Brettom Kavanaughom i Clarenceom Thomasom - i uznemiren šestoricom ostalih.

Rekao je da je tih šestero "jedva pozvano" da promatra govor. Također je, bez dokaza, sugerirao da je sud pod stranim utjecajem i da ne presuđuje u najboljem interesu Amerikanaca.

U utorak navečer, četiri suca pojavila su se na govoru, uključujući tri koja su glasala protiv predsjednika: Roberts, kao i suci Barrett, Kavanaugh i liberalno orijentirana Elena Kagan. Nisu bili prisutni Gorsuch, Alito, Thomas i dvije druge liberalne sutkinje suda, Sonia Sotomayor i Ketanji Brown Jackson.

Prije svog govora, Trump se srdačno rukovao sa svim četiri prisutnim sucima. Tijekom govora, Trump je rekao da je presuda "vrlo nesretna", ali da je dobra vijest da će mnoge nacije koje su sklopile trgovinske sporazume sa SAD-om na temelju tarifa nastaviti s tim sporazumima. Suci su sjedili kamenih lica, s rukama u krilu.

Velike tvrdnje i obećanja

Trump je svoj govor naglasio s nekoliko nagovještaja i poziva Kongres da djeluje.

Sugerirao je da bi u budućnosti carine koje bi nametnuo trgovinskim partnerima mogle zamijeniti sustav poreza na dohodak u SAD-u.

Rekao je da će njegova administracija početi pružati zaposlenim Amerikancima mirovinske planove slične onima koje imaju savezni službenici, a vlada će svake godine dodijeliti do 1000 dolara doprinosa tih Amerikanaca takvim planovima.

Tvrdio je da su somalijski imigrantski "pirati" "opljačkali" i "pretresli" Minnesotu prijevarom, da se slične prijevare događaju u Kaliforniji i drugim državama te da pokreće "rat protiv prijevara", koji će voditi potpredsjednik J.D. Vance.

Također je pozvao Kongres da donese zakon kojim se državama zabranjuje izdavanje komercijalnih vozačkih dozvola nedokumentiranim imigrantima.

Ubrzo nakon toga, Trump je zamolio sve u sobi da ustanu ako se slažu s izjavom da je „prva dužnost američke vlade zaštititi američke građane, a ne ilegalne imigrante“.

Republikanci su ustali i navijali. Demokrati su ostali sjediti. Trump je potonjima rekao da bi se trebali sramiti. Zastupnica Ilhan Omar (D-Minn.), koja je rođena u Somaliji, vikala je „Lažljivče“ i „Ubili ste Amerikance!"