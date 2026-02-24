Dramatično upozorenje glavnog američkog generala Trumpu: 'Postoje značajni rizici'

Šef združenog stožera američke vojske Dan Caine je upozorio predsjednika Donalda Trumpa i njegove savjetnike o potencijalnim rizicima vojnog djelovanja protiv Irana, objavili su američki mediji u ponedjeljak, citirajući ljude upoznate u unutarnje rasprave.

Prema portalu Axios i listu Washington Post, jedna od Cainovih zabrinutosti uključuje rizik da Sjedinjene Američke Države završe u produženom sukobu. Washington Post je objavio da je također skrenuo pozornost na manjak ključnog naoružanja i ograničenu podršku saveznika kao značajne rizike za bilo kakvu operaciju i pripadnike američke vojske.

Caine je svoje zabrinutosti navodno prenio Trumpu i višim savjetnicima na sastanku u Bijeloj kući prošlog tjedna.

Ispražnjene zalihe oružja

Bilo kakvi veći napadi na Iran bi predstavljali izazov jer su američke zalihe oružja ispražnjene zbog podrške Washingtona za Izrael i Ukrajinu, rekao je Caine, prema medijima, a na sastancima u Pentagonu je izrazio zabrinutost i za potencijalne američke žrtve.

Trump je odbacio izvješća u objavi na svojoj društvenoj platformi Truth Social, nazivajući ih "100 posto netočnim" i optužujući "medije lažnih vijesti" da tvrde da se Caine protivio ratu s Iranu.

Trump je rekao da Caine "poput svih nas ne bi želio vidjeti rat", ali da bi vjerovao u pobjedu u slučaju da se naredi vojno djelovanje.

Američki predsjednik je naglasio da samo on donosi odluke te ponovio da preferira sporazum s Iranom. "Ako ne postignemo dogovor, bit će to veoma loš dan za tu zemlju", napisao je.

SAD i Iran trenutno raspravljaju o spornom nuklearnom programu Teheran. Očekuje se da će se u Ženevi u četvrtak održati drugi krug pregovora, prema službenim američkim izvorima.

