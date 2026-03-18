Iz ulice ravno u tuđu kuću: Pijani Brođanin (26) radio kaos pa odbio alkotest

Alkoholizirani (26) je jučer u večernjim satima, u Ulici Stjepana Radića u Slavonskom Brodu, narušavao javni red i mir. Teturao je ulicom, vikao i galamio, a potom je ušao u obiteljsku kuću gdje je nastavio s istim ponašanjem.

Policija ga je ubrzo uhitila i privela u službene prostorije. Odbio je alkotestiranje, kao i ponuđenu liječničku pomoć.

Protiv njega slijedi optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija 'ulovila' čak dva recidivista ovaj tjedan: Nova akcija na cestama upravo je krenula