VIKA I GALAMA

Iz ulice ravno u tuđu kuću: Pijani Brođanin (26) radio kaos pa odbio alkotest

Foto: RTL Danas/Screenshot

Policija ga je ubrzo uhitila i privela u službene prostorije

18.3.2026.
12:23
Andrea Vlašić
Alkoholizirani (26) je jučer u večernjim satima, u Ulici Stjepana Radića u Slavonskom Brodu, narušavao javni red i mir. Teturao je ulicom, vikao i galamio, a potom je ušao u obiteljsku kuću gdje je nastavio s istim ponašanjem.

Policija ga je ubrzo uhitila i privela u službene prostorije. Odbio je alkotestiranje, kao i ponuđenu liječničku pomoć.

Protiv njega slijedi optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija 'ulovila' čak dva recidivista ovaj tjedan: Nova akcija na cestama upravo je krenula

Javni Red I MirAlkotestiranjeSlavonski BrodPu Brodsko-posavska
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike