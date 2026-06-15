Snimka zgrozila milijune, a misterij trajao gotovo desetljeće: Pronašli napadača

Gotovo deset godina od incidenta uhićen je muškarac osumnjičen da je 2017. gurnuo pješakinju pred autobus dok je hodala mostom Putney prema južnom dijelu Londona, potvrdila je u ponedjeljak metropolitanska policija.

Riječ je o multimilijunašu i bankaru kraljevskog podrijetla koji je pritvoren u svom domu vrijednom 1,4 milijuna funti u zapadnom Londonu, piše Daily Mail. Britanski medij prenosi da se radi o direktoru privatne banke i odlikovanom bivšem časniku britanske vojske.

Istraga u ovom slučaju zatvorena je još u lipnju 2018. jer je policija iscrpila sve mogućnosti.

No, sada su objavili da su uhitili 44-godišnjeg muškarca zbog sumnje u pokušaj teške tjelesne ozljede tijekom napada 2017. godine.

Ubrzo nakon incidenta, policija je objavile snimke nadzornih kamera u nadi da će im pomoći u pronalasku počinitelja, no bezuspješno. Tragali su za bijelcem u, tada, srednjim tridesetima, zdepaste građe i kratke smeđe kose. U trenutku napada nosio je sivu majicu kratkih rukava i tamnoplave kratke hlače.

Ispitali 50 muškaraca

Snimku su na internetu pregledali milijuni korisnika. Na njoj se vidi trkač koji prolazi pored drugog muškarca na mostu, a onda obara gura ženu na cestu, iako je imao dovoljno mjesta da ju zaobiđe.

Tridesettrogodišnja žena je pukom srećom zadobila samo lakše ozljede nakon što ju je muškarac gurnuo u promet. Zahvaljujući munjevitoj reakciji vozača Olivera Salbrisa, autobus je za nekoliko centimetara promašio glavu 33-godišnje žrtve.

Trkač je nastavio svojim putem preko mosta bez ikakvog osvrtanja.

Nakon što se autobus zaustavio, polaznici su pomogli potresenoj ženi, čiji identitet nikad nije javno objavljen.

Policija je do sada ispitala 50 muškaraca i uhitila trojicu osumnjičenika, uključujući američkog investicijskog bankara koji je uspio dokazati da je u to vrijeme bio u SAD-u.

Ni jedan osumnjičenik do sada nije optužen u jednom od najuzbudljivijih neriješenih slučajeva u povijesti Velike Britanije.

Britanski mediji pišu da osumnjičenik ima veze s nekim od vodećih europskih kraljevskih obitelji, uključujući i vladajućom britanskom dinastijom Windsor. Otkako je napustio britansku vojsku, gradio je karijeru u Cityju i savjetovao niz bogataša i institucija.