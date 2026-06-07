Tko je nova članica britanske kraljevske obitelji? Udala se za nećaka kralja Charlesa

Peter Phillips, nećak britanskoga kralja Charlesa i sin princeze Anne u subotu se oženio medicinskom sestrom NHS-a Harriet Sperling na privatnoj ceremoniji održanoj u crkvi Svih svetih u Kembleu u grofoviji Gloucestershire.

Foto: GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia

Privatno vjenčanje para, kojemu su prisustvovali i princ i princeza od Walesa, uslijedilo je nakon objave zaruka u kolovozu 2025. BBC donosi informacije o najnovijoj članici kraljevske obitelji i dosadašnjoj vezi para. Službeno su zaruke Petera Phillipsa (48) i Harriet Sperling (45) objavljene u kolovozu 2025., a subotnje vjenčanje održano je dvije godine nakon što je par javno obznanio vijest o početku veze 2024. godine.

Prema pisanju časopisa Hello! Phillips i Sperling prvi su se put sreli na sportskome događaju kojem su prisustvovale njihove kćeri, sve tri iz njihovih prethodnih veza. Ubrzo su se počeli javno pojavljivati zajedno na raznim društvenim događajima. U lipnju su bili gosti kralja Karla i kraljice Camille. Par je sudjelovao i u tradicionalnoj povorci kočija kraljevske obitelji, a prošli su mjesec bili i na dobrotvornim polo utakmicama u kojima je sudjelovao princ William te su sjedili u kraljevskoj loži na Wimbledonu.

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Tko je Harriet Sperling?

Sperling je u crkvu u Gloucestershireu dopratila njezina kći tinejdžerica Georgina. Sama Sperling je na internetu pisala o svojim iskustvima kao samohrane majke. U ožujku 2024. napisala je kolumnu o roditeljstvu za kršćanski časopis Woman Alive. U biografskim podacima o njoj piše sljedeće: "Harriet Sanders živi u Gloucestershireu, slobodna je spisateljica i radi kao specijalizirana pedijatrijska medicinska sestra za NHS. Zalaže za rani razvoj mozga kod beba i potrebu da se redovito prati njihovo napredovanje".

Foto: GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia

I njezin novi suprug ima dvoje djece iz prethodnog braka s Autumn Phillips - kćeri Savannu (15) i Islu (14). Par se vjenčao u svibnju 2008. u dvorcu Windsor, no razveli su se 2021.

Vjenčanica Emilije Wickstead i cipele Jimmyja Chooa

Sperling će se odsad predstavljati kao gospođa Phillips, a u ovoj je prigodi nosila vjenčanicu koju je dizajnirala Emilia Wickstead, naušnice Pragnell i obiteljsku tijaru Pragnell te cipele modne marke Jimmy Choo. I haljine djeveruša dizajnirala je Emilia Wickstead, a djevojke su nosile naušnice Aspinal London.

Njezin vjenčani buket napravljen je od cvijeta mirisnoga slatkog graška, mirte - omiljenog cvijeta Harriet Sperling i đurđica - omiljenog cvijeta britanske kraljevske obitelji s bogatom tradicijom.

Foto: GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia

Novu članicu kraljevske obitelji do oltara je dopratio njezin brat Nicholas Sanders umjesto pokojnog oca Ruperta. Vjenčanju je prisustvovala i mladenkina majka Mary sa svojim sestrama Louisom i Rebeccom.

Među okupljenima u crkvi Svih svetih u Kembleu bili su mladoženjina sestra i šogor Zara i Mike Tindall sa svojim kćerima Mijom i Lenom te vojvoda i vojvotkinja od Edinburgha sa svojim sinom Jamesom, grofom od Wessexa. Obredu su prisustvovale i princeze Eugenie i Beatrice i njihovi supruzi Jack Brooksbank i Edoardo Mapelli Mozzi.