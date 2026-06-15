Robert de Niro eksplodirao na Trumpa, pred tisućama ljudi urlao: 'Začepi, dovraga!'

Glumac Robert De Niro obnovio je svoje napade na američkog predsjednika Donalda Trumpa tijekom događaja održanog u New Yorku u nedjelju. Govoreći na manifestaciji 'Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment', De Niro je poveo okupljene u višestrukom uzviku „Začepi, dovraga!“ kao reakciju na različite izjave i politike aktualnog predsjednika, piše Guardian.

„Prilično sam blizu tome da budem apsolutist kada je riječ o slobodi govora, čak i kada je riječ o govoru koji mi se ne sviđa, a takvog danas ima napretek“, rekao je De Niro.

„Kada čujem nešto što mi se ne sviđa, koristim vlastitu slobodu govora kako bih odgovorio. Kad čujem Trumpa kako govori, kao što je rekao prije nekoliko dana: ‘Uopće ne razmišljam o financijskoj situaciji Amerikanaca, ni najmanje’, moj odgovor je: ‘Začepi, dovraga!’“

Referenca na kultnu filmsku scenu

De Nirov odabir riječi podsjeća na poznatu scenu iz komedije iz 1988. godine u kojoj njegov lik, suočen s neprestanim pitanjima o svom kaotičnom privatnom životu, svom sugovorniku odgovara upravo tom rečenicom.

Na događaju u nedjelju De Niro je naveo još jedan primjer onoga što smatra neodgovornim vodstvom.

„U srijedu je Trump rekao: ‘Volim inflaciju.’“

Nakon toga pozvao je publiku da zajedno s njim uzvikne:

„Začepi, dovraga!“

Okupljeni su to i učinili.

De Niro je potom nastavio:

„Trump je rekao da je pobijedio na izborima 2020. Spremni? Začepi, dovraga!“

Patriotizam usporedio s nasilnim odnosom

Glumac, koji se godinama javno sukobljava s Trumpom, usporedio je današnje izraze patriotizma s odnosom žrtve i zlostavljača.

„Mrzim to reći, ali voljeti svoju zemlju počinje zvučati kao kada zlostavljani supružnik kaže da voli svog zlostavljača“, rekao je.

Dodao je:

„Ne mogu voljeti zemlju koja započinje glupe i nehumane ratove, u kojima stradaju tisuće nevinih ljudi, a neizravno uzrokuju smrt i patnju milijuna drugih.“

„Ne mogu voljeti zemlju koja milijunima ljudi uskraćuje zdravstvenu skrb i taj novac koristi kako bi obogatila svoje prijatelje iz Trump-Epstein kruga.“

„Ne mogu voljeti zemlju koja šalje maskirane skupine da pucaju na građane na ulicama, zlostavljaju naše susjede i razdvajaju obitelji.“

„Ne mogu voljeti zemlju kojom upravlja rasistički, mizogini i ksenofobni tiranin. I dopustite mi da to jasno kažem: ne mogu voljeti zemlju kojom upravljaju Donald Trump i njemu poslušan Kongres.“

Na kraju je poručio:

„Želim ponovno voljeti svoju zemlju. Želim svoju zemlju natrag.“

Trump uzvratio kritikama

Početkom ove godine Trump je oštro reagirao na De Nirove izjave, nakon što je glumac u podcastu novinarke Nicole Wallace predsjednika nazvao „idiotom“ te rekao:

„Moramo ga se riješiti. Uništit će zemlju.“

Trump je potom De Nira nazvao „rastrojenim“, „bolesnim i dementnim“ te ustvrdio da glumac ima „iznimno nizak kvocijent inteligencije“.