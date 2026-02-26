Ovakvog Trumpa još nismo vidjeli: Pazite kako je izvrijeđao glumačkog velikana

Na svojoj društvenoj mreži, Truth Social, američki predsjednik Donald Trump izvrijeđao je demokratske kongresnice Ilhan Omar i Rashidu Tlaib, ali i velikana dramske umjetnosti Roberta De Nira.

"Kad gledate Ilhan Omar i Rashidu Tlaib NISKOG IQ-a kako su sinoć nekontrolirano vrištale na vrlo elegantnom obraćanju o stanju nacije, tako važnom i lijepom događaju, imale su izbuljene, zakrvavljene oči kao lude osobe, LUĐACI, mentalno poremećene i bolesne koje, iskreno, izgledaju kao da bi trebale biti institucionalizirane.

Kada se netko može tako ponašati, a znamo da su pokvarene i korumpirane političarke, tako loše za našu zemlju, trebali bismo ih poslati natrag odakle su došle. Što brže, to bolje. One mogu samo štetiti Sjedinjenim Američkim Državama, ne mogu učiniti ništa da im pomognu", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Foto: screenshot truth

Trump: De Niro ima nizak IQ

Vrijeđanje demokratskih kongresnica Trumpu je poslužilo kao šlagvort da se obračuna sa glumačkim velikanom Robertom De Nirom, za kojeg je ustvrdio da ima nizak IQ.

"Zapravo bi trebale sjesti na brod s Robertom De Nirom, još jednom bolesnom i dementnom osobom za koju vjerujem da ima iznimno nizak IQ i koja nema apsolutno nikakvu ideju što radi ili govori, a dio toga je ozbiljno KRIMINALAN! Kada sam ga sinoć gledao kako se slama u suzama, poput djeteta, shvatio sam da je možda još bolesniji od lude Rosie O'Donnell, koja je trenutačno u Irskoj i pokušava smisliti kako se vratiti u naše prekrasne Sjedinjene Države.

Jedina razlika između De Nira i Rosie jest to što je ona vjerojatno nešto pametnija od njega, što i nije neko postignuće. Dobra vijest je da je Amerika sada veća, bolja, bogatija i snažnija nego ikad prije, i to ih izluđuje", zaključio je Trump.

Foto: Roy Rochlin/Getty images/Profimedia

De Niro: Trump neće otići, na nama je da ga se riješimo

Podsjetimo, dok je Trump držao gotovo dvosatno obraćanje o stanju nacije, u trenutku kada mu potpora u anketama o gospodarstvu pada, oskarovac Robert De Niro održao je emotivan govor u kojem je pozvao ljude da se "odupru“ Trumpu i njegovoj administraciji.

De Niro, dugogodišnji i žestoki kritičar Trumpa, gostujući u emisiji MS NOW kazao je da Trump "nikada neće otići“ te da je na Amerikancima da ga se "riješe“, prenosi Euronews.

"On nikada neće otići. Moramo ga natjerati da ode“, rekao je glumac. "Sada se šali o nacionalizaciji izbora. Ne šali se. Već smo vidjeli dovoljno.“ Upitan misli li da će Trump otići za tri godine, sukladno Ustavu koji propisuje da nitko ne može biti izabran za predsjednika više od dva mandata, 82-godišnja filmska legenda odgovorila je: "Neće otići. Nema šanse. Nemojmo se zavaravati. Neće otići. Na nama je da ga se riješimo.“

Nastavio je: "Priča je o našoj zemlji, a Trump je uništava, i tko zna koji su njegovi razlozi, ali to je bolesno, to je s**bano. Moramo spasiti ovu zemlju.“

POGLEDAJTE VIDEO: Je li Epstein doista likvidiran? Njegov brat najavljuje nove šokantne izvještaje: 'Nije se sam ubio'