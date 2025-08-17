Od konobarice do supermodela i trenerice borilačkih vještina: Ovo su sve žene Roberta De Nira

Robert De Niro danas slavi svoj 82. rođendan. Iako je dvostruki dobitnik Oscara i jedan od najznačajnijih glumaca svoje generacije, oduvijek je svoj privatni život čuvao daleko od očiju javnosti. Ipak, unatoč njegovoj poznatoj diskreciji, kroz desetljeća su u medije dospjele priče o ženama koje su obilježile njegov život – od supruga i dugogodišnjih partnerica do kratkih, ali zapaženih romansi. Donosimo kronološki pregled svih važnih veza slavnog glumca – i žena koje su mu, barem na neko vrijeme, ukrale srce.