HOLIVUDSKI ZAVODNIK /

Od konobarice do supermodela i trenerice borilačkih vještina: Ovo su sve žene Roberta De Nira

Od konobarice do supermodela i trenerice borilačkih vještina: Ovo su sve žene Roberta De Nira
Foto: Profimedia
Robert De Niro i glumica-pjevačica Diahnne Abbott upoznali su se 1976. na setu legendarnog filma "Taksist", gdje je ona tumačila malu ulogu.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Robert De Niro danas slavi svoj 82. rođendan. Iako je dvostruki dobitnik Oscara i jedan od najznačajnijih glumaca svoje generacije, oduvijek je svoj privatni život čuvao daleko od očiju javnosti. Ipak, unatoč njegovoj poznatoj diskreciji, kroz desetljeća su u medije dospjele priče o ženama koje su obilježile njegov život – od supruga i dugogodišnjih partnerica do kratkih, ali zapaženih romansi. Donosimo kronološki pregled svih važnih veza slavnog glumca – i žena koje su mu, barem na neko vrijeme, ukrale srce.

17.8.2025.
6:57
Hot.hr
Profimedia
Robert De NiroženeVeze
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOLIVUDSKI ZAVODNIK /
Od konobarice do supermodela i trenerice borilačkih vještina: Ovo su sve žene Roberta De Nira