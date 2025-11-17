Pacino, De Niro i Gere samo su neki od poznatih koji su postali roditelji nakon 60. godine

U svijetu u kojem se društvene norme neprestano mijenjaju, tradicionalna predodžba o roditeljstvu doživljava značajnu transformaciju.

Dok statistike pokazuju da prosječna dob u kojoj muškarci postaju očevi iznosi između 27 i 30 godina, sve je veći broj onih koji tu najvažniju životnu ulogu preuzimaju znatno kasnije. Posebno se to odnosi na svijet slavnih, gdje brojne zvijezde ruše stereotipe i dokazuju da za očinstvo nikada nije kasno.

Foto: Profimedia

Hollywoodski veterani u najvažnijoj ulozi

Glumačke legende koje su desetljećima oblikovale filmsku industriju pokazale su da i u osmom i devetom desetljeću života mogu s jednakim žarom prigrliti čari roditeljstva. Jedan od najupečatljivijih primjera je glumac Al Pacino (85), koji je 2023. godine, u 83. godini, dobio svoje četvrto dijete, sina Romana. "Vrlo je posebno. Oduvijek je bilo, ali ovo je zaista posebno jer dolazi u ovom trenutku", izjavio je Pacino. Njegov kolega i prijatelj, Robert De Niro (82), samo mjesec dana ranije, u 79. godini, postao je otac po sedmi put, dobivši kćer Giju. "Kada je pogledam, sve ostalo nestane. Velika je radost i olakšanje biti s njom u trenutku", podijelio je slavni glumac za časopis People.

Ovom trendu pridružuje se i ikona Hollywooda, Clint Eastwood (95). Iako je tada već bio otac sedmero djece, svoje najmlađe dijete, kćer Morgan, dobio je 1996. godine, kada mu je bilo 65 godina. Glumac Warren Beatty (88) je svoje četvrto dijete s glumicom Annette Bening (67) dobio 2000. godine, u svojoj 63. godini.

Foto: Profimedia

Rock zvijezde i roditeljske radosti

Glazbena scena također vrvi primjerima očeva koji su pelene mijenjali u dobi kada su mnogi njihovi vršnjaci već uživali u mirovini. Frontmen Rolling Stonesa, Mick Jagger (82), postao je otac po osmi put u 73. godini, kada je 2016. dobio sina Deverauxa. Zanimljivo, Jagger je tada već bio i pradjed. Govoreći o roditeljstvu u kasnijoj dobi, priznao je: "Što više djece imate, to ste, iskreno, opušteniji prema njima." Njegov kolega iz benda, Ronnie Wood (78), postao je otac blizanki Gracie i Alice 2016. godine, samo dva dana prije svog 69. rođendana.

Glazbena legenda Rod Stewart (80) svoje je osmo dijete, sina Aidena, dobio 2011. godine, kada je imao 66 godina. Bivši član Beatlesa, Sir Paul McCartney (83), također se našao u ulozi oca u zreloj dobi - njegova kći Beatrice rođena je 2003. godine, kada je glazbenik imao 61 godinu.

Foto: Profimedia

Novi počeci i prve očinske uloge

Za neke slavne muškarce, kasnija dob donijela je prvu priliku za očinstvo, dok je za druge predstavljala novi početak. Komičar Steve Martin (80), poznat po ulogama očeva u filmovima, u stvarnom je životu tu ulogu prvi put iskusio tek u 67. godini, kada je 2012. dobio kćer. "Da sam imao dijete ranije, bio bih loš otac jer bih svoju pažnju pogrešno usmjerio na karijeru", priznao je Martin.

Glazbenik Elton John (78) prvi je put postao otac u 63. godini, kada su on i njegov suprug David Furnish (63) dobili sina Zacharyja, a tri godine kasnije i sina Elijaha. "Djeca su promijenila sve u mom životu", izjavio je John. Glumac Richard Gere (76) dobio je sina Alexandera u 69. godini, a drugog sina godinu dana kasnije, u 70. godini. Svoje deveto dijete, sina Larsa, glumac Mel Gibson (69) je dočekao u 61. godini.

