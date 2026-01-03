Znate li tko sve ove godine stiže u Hrvatsku? Lenny Kravitz, Sting, Nick Cave, Moby...

Iako smo se od 2025. tek oprostili, zabava se nastavlja. Nova 2026., čini se, zvuči obećavajuće, a glazbeni kalendar nikada nije bio bogatiji! Ljetni termini gotovo su popunjeni, a najveća imena očekuju se u Puli.

Sezonu otvara miljenik ženske publike, Lenny Kravitz.

Paola Orlić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i civilno društvo Grada Pule, izjavila je: "Dolazi u ovaj amfiteatar 14. lipnja, zatim slijedi 28. lipnja David Byrne, kultni frontmen još kultnijih Talking Heads, a na dan zaštitnika Grada Pule dolazi Jovanotti."

Za Jovanottijev koncert ulaznica više nema u prodaji.

U kolovozu stižu glazbeni velikani

Moby će prvi put samostalno nastupiti pred domaćom publikom u srpnju, a početkom kolovoza stižu dva velika glazbenika!

Nakon 30 godina, u pulsku Arenu vraća se Sting, a nekoliko dana kasnije zapjevat će i Nick Cave. Jedan Caveov koncert je rasprodan, no za 4. kolovoza još je stotinjak ulaznica dostupno.

Legendarni Al Bano prvi će put pjevati pred hrvatskom publikom prvog travnja, a velika dvorana Vatroslava Lisinskog gotovo je rasprodana.

Iva Šalamon Reškovac, direktorica agencije za organizaciju događanja, ističe: "Znamo njegovu veliku povezanost s gradom Zagrebom, ovdje mu je kćer s obitelji, pa će sada prvi put njegovi unuci moći uživo slušati njegov koncert. Karte su gotovo rasprodane, cijene su od 60 do 90 eura, što je za ovakav koncert u redu, pogotovo jer uz njega nastupaju Ana Rucner i Lana Kos."

Krajem travnja ljubitelji talijanske glazbe uživat će u zagrebačkoj areni uz Erosa Ramazzottija. Ulaznice za koncert, koji je dio njegove svjetske turneje, kreću se od 70 do 200 eura.

Kraj srpnja rezerviran je za legendarnog Marilyn Mansona, a osim njega u Zagreb ponovno stižu američki rokeri - Kings of Leon. Ljubitelji elektroničke glazbe također će doći na svoje.

Marita Čatić, glasnogovornica Ultra Europe festivala, kaže: "Tu je i festival Ultra Europe koji već tradicionalno stiže na splitski Park Mladeži od 10. do 12. srpnja. Prvi izvođači bit će vrlo brzo poznati publici."

Zvijezdana imena teško je dogovoriti na našim prostorima, kažu agenti. No, jednom kada dođu, rado se vraćaju.

Danilo Dimitrijević, djelatnik agencije za organizaciju glazbenih događanja, ističe: "Treba pogoditi datume kada su izvođači slobodni, kada su u blizini, i tako se možemo povezati s tim datumima."

Ljeto u Hrvatskoj koncertima je prilično popunjeno, a Hrvatska će biti nezaobilazna glazbena destinacija i za publiku van Lijepe Naše.