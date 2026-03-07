FREEMAIL
'NEĆE PROĆI' /

Razbuktao se rat Orbana i Zelenskog: 'Predsjedniče, prestanite s ucjenom'

Foto: JOHN THYS/AFP/Profimedia

'Umjesto prijetnji i ucjene, dajte narodu mađarske poštovanje koje zaslužuju', naveo je Orban

7.3.2026.
18:04
Erik Sečić
JOHN THYS/AFP/Profimedia
Mađarski premijer Viktor Orban u subotu je na platformi X objavio video u kojem ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom poručuje da prestane prijetiti i ucjenjivati Mađarsku.

"Gospodine predsjedniče, primio sam vašu poruku. Prijetili ste mi svojim vojnicima, a preko mene i cijeloj Mađarskoj. Gospodine predsjedničke, to neće proći. Prestanite. Ovo je Mađarska. Mađare ne mogu biti ucjenjivani i ne možete mi prijetiti. 

 

'Dajte nam poštovanje' 

"Sinoć je narod mađarske poslao poruku - ne žele pro-ukrajinsku vladu ni pro-ukrajinskog premijera. Mir je bolji. Prestanite s ucjenom i prijetnjama. Prekinite blokadu nafte i dopustite mađarske pošiljke nafte. Umjesto prijetnji i ucjene, dajte narodu mađarske poštovanje koje zaslužuju", zaključio je Orban. 

Podsjetimo, to je Orbanova reakcija na izjavu Zelenskog koji je u četvrtak kazao: "Nadamo se da jedna osoba u Europskoj uniji neće blokirati 90 milijardi eura i da će ukrajinski vojnici dobiti oružje. U suprotnom, dat ćemo adresu te osobe našim dečkima pa neka razgovaraju na svom jeziku".

POGLEDAJTE VIDEO: Ruska nafta stiže na Krk? Plenković ne otkriva hoće li popustiti Orbanu: 'Vidjet ćemo'

