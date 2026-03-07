FREEMAIL
PUKLO NA DVA MJESTA /

Grozne scene na Maksimiru: Teška ozljeda igrača Varaždina, suigrači se hvatali za glavu

Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Utakmicu 25. kola HNL-a između Lokomotive i Varaždina na Maksimiru obilježila je teška ozljeda gostujućeg igrača. 

U želji da prvi dođe do lopte, Ivan Mamut je uklizao prema Lokomotivinom golmanu Josipu Posavcu i ružno na njega naletio. Obojica su ostali ležati, ali se Posavec ubrzo pridigao, no odmah je bilo jasno da je Mamut teže stradao. 

Lokomotivin igrač Denis Kolinger signalizirao je klupama da nešto nije u redu i ubrzo su do Mamuta stigli liječnici i vozilo s nosilima.

Mamutu je palac puknuo na, čini se, nekoliko mjesta. Uspio je ustati nakon nekog vremena i sjesti na vozilo. No, prije no što su ga odvezli do kola hitne pomoći dobio je i žuti karton za taj start. Trenutak možete pogledati OVDJE

Mamut je 28-godišnji napadač koji ove sezone ima deset golova i četiri asistencije u 28 utakmica. Rođen je u Splitu, u mladosti je igrao za Hajduk, a u profesionalnoj karijeri nastupao je za Hrvace, Primorac 1929, zaprešićki Inter, Sesvete, rumunjsku Craiovu i FCSB te malezijski Terengganu FC. 

7.3.2026.
18:43
Sportski.net
Neva Zganec/PIXSELL
