Špica u Rijeci nikad vruća: Tri dame u kožnim outfitima zapalile Korzo

Prve prave proljetne zrake sunca izmamile su brojne građane na poznatu riječku špicu, a šetnja središtem grada pretvorila se u pravu malu modnu pistu. Nakon dugih zimskih mjeseci, mnoge Riječanke i Riječani jedva su dočekali iz ormara izvući laganiju i šareniju odjeću te pokazati svoje proljetne kombinacije.

Rijeka je tako ovih dana bila ispunjena šetačima koji su uživali u ugodnim temperaturama i suncu, a gradski korzo ponovno je postao mjesto susreta, kave i neizostavnog pokazivanja modnog stila.

Među brojnim ljepoticama koje su prošetale Korzom posebno su se istaknule tri dame koje su za šetnju gradom izabrale odvažne outfite u kombinaciji crne kože s kojima su posebno došle do izražaja. Bilo da je riječ o klasičnoj kožnoj jakni, uskoj suknjici ili pak elegantnoj kožnoj haljini, ove dame su pokazale da Riječanke itekako imaju stila.

Galeriju iz Rijeke donosi Riportal.net.hr