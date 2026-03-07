Automobilska ikona se vraća! Ovo je sve što za sada znamo o nasljedniku legendarnog modela

Nakon 25 godina i više od 650.000 prodanih primjeraka, Audi je krajem 2023. godine umirovio jedan od svojih najprepoznatljivijih modela, legendarni TT.

Odlazak kompaktnog sportaša ostavio je prazninu u srcima mnogih entuzijasta, no čini se da Ingolstadt ne namjerava dugo čekati. Sve glasnije glasine, potkrijepljene službenim izjavama i procurjelim informacijama, govore da se priprema duhovni nasljednik, potpuno električni sportski automobil koji bi na tržište trebao stići oko 2028. godine.

Audi ga interno naziva "TT Moment 2.0", sugerirajući da se ne radi o pukoj elektrifikaciji, već o stvaranju nove ikone za novo doba.

Foto: AUDI.COM

Radikalna jednostavnost kao nova filozofija

Viziju budućeg sportaša Audi je predstavio kroz konceptni automobil nazvan Concept C, koji je debitirao 2025. godine. Dizajn, koji potpisuje novi šef dizajna Massimo Frascella, donedavno ključni čovjek Jaguara i Land Rovera, temelji se na filozofiji "radikalne jednostavnosti".

Rezultat je automobil čistih, gotovo minimalističkih linija, ali s mišićavom siluetom koja neodoljivo podsjeća na spoj originalnog TT-a iz 1998. i umirovljenog superautomobila R8.

Prednji dio inspiriran je povijesnim trkaćim bolidom Auto Union Type C, dok nova svjetlosna signatura s četiri horizontalna elementa najavljuje budući vizualni identitet marke. Jedan od najzanimljivijih detalja koncepta je tvrdi sklopivi krov, što upućuje na to da bi produkcijska verzija mogla objediniti Coupe i Roadster varijante u jednom modelu. S dužinom od 4520 mm i širinom od 1970 mm, novi model bit će osjetno veći od svog prethodnika, ali će zadržati izrazito nizak sportski profil.

Foto: AUDI.COM

Revolucionarna platforma razvijena s Porscheom

U srcu ovog projekta leži potpuno nova arhitektura koju Audi razvija u tijesnoj suradnji s Porscheom. Iako su prve informacije spominjale platforme PPE ili SSP Sport, sada je gotovo sigurno da će automobil biti temeljen na prilagođenoj sportskoj platformi koju će dijeliti s nadolazećim električnim nasljednicima Porscheovih modela 718 Boxster i Cayman.

Ključna inovacija ove arhitekture je takozvani "mid-energy" raspored baterijskog paketa. Umjesto da baterije budu smještene ravno u podnici vozila, kao kod većine današnjih električnih automobila, ovdje su pozicionirane iza sjedala i u središnjem tunelu.

Ovakav pristup, nazvan i E-Core, omogućuje dramatično nižu poziciju sjedenja, sličnu onoj u superautomobilima s centralno smještenim motorom, te osigurava idealnu raspodjelu mase za vrhunske vozne karakteristike. Inženjeri ciljaju na masu od oko 1690 kilograma, što je iznimno malo za električni automobil ove klase i snage.

Pogon i performanse za novo doba

Iako službene specifikacije još nisu objavljene, očekuje se da će osnovni model imati pogon na stražnje kotače, dok će snažnije verzije nositi neizostavnu Quattro oznaku s dva elektromotora i pogonom na sve kotače.

Performanse bi trebale biti impresivne; nagađa se o ubrzanju do 100 km/h za oko tri sekunde u najjačim izvedbama.

Cijeli sustav temeljit će se na 800-voltnoj arhitekturi, što će jamčiti iznimno brzo punjenje baterije.

Interijer koji spaja tehnologiju i minimalizam

Filozofija jednostavnosti nastavlja se i u unutrašnjosti. Audi se odmiče od trenda pretrpanosti ekranima i uvodi "Shy Tech" koncept, gdje je tehnologija prisutna, ali nenametljiva. Centralni zaslon od 10,4 inča moguće je sklopiti i sakriti u armaturnu ploču kada nije potreban, stavljajući fokus isključivo na vožnju.

Posebna pažnja posvećena je povratku fizičkih kontrola, koje su izrađene od premium materijala poput eloksiranog aluminija. Umjesto tradicionalne kože, Audi se okreće održivim materijalima poput vune, stvarajući luksuzan, ali ekološki osviješten ambijent.

Foto: AUDI.COM

Ime, cijena i pozicioniranje na tržištu

Jedno od najvećih pitanja koje se postavlja jest hoće li novi model uopće nositi ime TT. Iz Audija su poručili da na projekt gledaju kao na "prazan list papira" i traže pravu "ikonu", što otvara mogućnost za potpuno novo ime, možda čak i oživljavanje legendarnih naziva poput quattro ili Sport quattro. Interni kodni naziv projekta je "C-Sport".

Ono što je sigurno jest da će se novi električni sportaš pozicionirati znatno iznad svog prethodnika. Procjene govore o početnoj cijeni od oko 100.000 eura, čime bi se smjestio točno između cjenovnog ranga starog TT-a i početnih verzija modela R8.

Audi ovim modelom ne stvara samo nasljednika, već postavlja temelje za budućnost svojih sportskih automobila. Spojem avangardnog dizajna, inovativne tehnologije razvijene s Porscheom i fokusa na čisti užitak u vožnji, Ingolstadt se sprema stvoriti automobil koji ima potencijal postati jednako legendaran kao i originalni TT koji je prije više od dva desetljeća zauvijek promijenio sliku marke.

