Testirali smo jedan od najpoželjnijih SUV-ova: Moćan izvana i skoro savršen iznutra

Kineski proizvođači automobila odavno su prestali biti samo statisti na globalnoj sceni. S golemim ulaganjima u tehnologiju, dizajn i kvalitetu, tvrtke poput Geelyja, vlasnika Volvoa i Lotusa, danas predstavljaju ozbiljnu prijetnju etabliranoj europskoj, japanskoj i korejskoj konkurenciji.

Najnoviji dokaz te ofenzive stigao je i na hrvatsko tržište u obliku kompaktnog SUV-a Cityray koji je, prema izboru hrvatskih gledatelja TV Automagazina, osvojio prestižnu titulu Auto godine 2026. u Hrvatskoj.

Na papiru, ovaj automobil nudi gotovo nevjerojatnu količinu opreme, moderne tehnologije i atraktivan dizajn po cijeni za koju se kod konkurencije često dobiva tek osnovni model. Testirali smo najopremljeniju izvedbu GF+ Sport kako bismo provjerili krije li se iza impresivne fasade i stvaran sadržaj.

Dizajn koji ne ostavlja ravnodušnim

Prvi susret s Geelyjem Cityray uživo ne ostavlja prostora za ravnodušnost. Nekoć su kineski automobili bili bezlični ili kopiranog dizajna, ali Cityray donosi hrabar, agresivan i iznimno moderan vizualni identitet.

Već na prvi pogled, moćna prednja maska u sjajnoj crnoj boji i 'očnjaci', oštro rezana LED svjetla s potpisom inspiriranim polarnom svjetlosti, sastavljenim od čak 256 dioda, daju mu prepoznatljiv i pomalo egzotičan izgled. Neki će u njegovim mišićavim linijama pronaći sličnosti s modelima Cupre, što je svakako kompliment.

Dojam snage nastavlja se i na boku vozila, gdje dominiraju 19-inčni aluminijski naplatci i dvobojna karoserija s crnim krovom, što je standard u GF+ paketu. Stražnji kraj priču zaokružuje modernom LED trakom koja se proteže cijelom širinom vozila i sportskim difuzorom s četiri ispušna završetka - prava! Cityray je stvarno automobil za kojim se ljudi okreću, u ovih tjedan dana to smo nekoliko puta i sami doživjeli. Njegov dizajn jasno poručuje da je riječ o vozilu koje želi biti primijećeno.

Tehnološka raskoš u kabini s nekoliko kompromisa

Ulaskom u unutrašnjost, dojam visoke tehnologije postaje još izraženiji. Centralnim dijelom dominira masivni, okomito postavljeni 13,2-inčni zaslon osjetljiv na dodir, čija 2K rezolucija, živopisne boje i antirefleksivni sloj osiguravaju kristalno jasnu sliku. Ispred vozača nalazi se i 10,25-inčna digitalna instrumentna ploča s prilagodljivim prikazima. Kvaliteta materijala je na solidnoj razini - mekana plastika na ključnim mjestima i precizni spojevi stvaraju dojam koji nadilazi cjenovni rang automobila.

Ipak, upravo je taj golemi središnji 'tablet' izvor i pohvala i kritika. Iako impresivan, nekima bi mogao biti prevelik, a primijetili smo i da sustavu treba nešto više vremena da se potpuno podigne i postane funkcionalan nakon paljenja automobila. Još jedan veliki minus je nedostatak nativne podrške za Android Auto, što je danas gotovo standard. Iako postoji alternativno rješenje putem aplikacija za zrcaljenje ekrana, nije jednako praktično. Korisnici Appleovih uređaja bit će zadovoljniji jer je CarPlay podržan.

Minus je također i nedostatak vlastite navigacije, a to zapravo znači, ako imate mobitel s Android sustavom, onda u ovom automobilu - zaboravite na navigaciju preko Cityrayjevog ekrana.

Sjedala presvučena PVC kožom u top izvedbi su udobna, električno podesiva te nude grijanje na volanu i na sva četiri sjedala. Ipak, na dužim putovanjima osjetio se nedostatak izraženije lumbalne potpore za vozača.

Pohvale idu i za premium dodatke poput panoramskog krova, ambijentalnog osvjetljenja u 72 boje koje uključuje i osvijetljene zvučnike te bežičnog punjača za pametne telefone. I svakako valja istaći i pokazivače smjera, odnosno njihov zvuk koji dopire iz lijevog ili desnog gornjeg zvučnika, ovisi gdje skrećete. Zgodan detalj.

Performanse i vozna svojstva: Udobnost ispred sporta

Ispod prednjeg poklopca nalazi se 1,5-litreni četverocilindrični turbobenzinski motor razvijen u suradnji s Volvom. Sa svojih 174 konjske snage (128 kW) i 290 Nm okretnog momenta, uparen sa 7-stupanjskim automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom, osigurava više nego adekvatne performanse. Ubrzanje od nula do 100 km/h za 7,9 sekundi i maksimalna brzina od 190 km/h brojke su koje potvrđuju da Cityray nije spor. Motor je uglađen, a mjenjač radi brzo i bez trzaja.

Ono gdje Cityray uistinu briljira jest udobnost u vožnji. Ovjes je podešen tako da jako dobro upija neravnine s ceste, čineći vožnju iznimno ugodnom, čak i na lošijim prometnicama. Preglednost iz vozila je izvrsna, što olakšava manevriranje u gradu. Iako nudi i sportski način vožnje, jasno je da je primarni fokus bio na udobnosti, a ne na dinamičkim performansama u zavojima.

Što se tiče potrošnje, tvornički podatak od oko 6,3 l/100 km je preoptimističan. U realnim, mješovitim uvjetima testa, potrošnja se kretala između sedam i devet litara, što je očekivano za benzinski motor ove snage u SUV karoseriji. Upravo je tu najveća šteta što u ponudi, barem zasad, nema hibridne inačice koja bi dodatno smanjila troškove goriva.

Praktičnost i sigurnost na zavidnoj razini

Cityray nije samo lijep i tehnološki napredan, već je i iznimno praktičan. S prtljažnikom osnovnog kapaciteta od čak 571 litre, nalazi se u samom vrhu klase, a preklapanjem stražnjih sjedala taj se prostor povećava na 1271 litru. Prostranost u kabini je također pohvalna, s dovoljno mjesta za putnike i sprijeda i straga.

Jedan od najimpresivnijih elemenata automobila je njegov sustav kamera. Kamera od 540 stupnjeva parkiranje i manevriranje u uskim prostorima čini nevjerojatno lakim. Kvaliteta slike je fantastična.

Uz to, GF+ Sport paket dolazi s kompletnim setom naprednih sustava za pomoć vozaču (ADAS), uključujući adaptivni tempomat, sustav za održavanje u voznoj traci, praćenje mrtvog kuta i automatsko kočenje u nuždi. Za potpunu sigurnost tu je i šest zračnih jastuka te karoserija izrađena od visokog postotka čelika visoke čvrstoće.

Nije bez mana, ali je iznimno konkuretan

Geely Cityray GF+ Sport, s promotivnom cijenom od 33.990 €, nudi paket opreme koji je kod konkurencije često rezerviran za znatno skuplje modele. Čak i početni model kreće s cijenom od oko 27.990 €, što ga čini izuzetno konkurentnim.

Nakon tjedan dana druženja, jasno je da Geely Cityray nije samo automobil koji privlači poglede. Riječ je o zrelom i zaokruženom proizvodu koji nudi izvanrednu vrijednost za novac. Njegov odvažan dizajn, bogata oprema, udobna vožnja i napredna tehnologija čine ga jednim od najzanimljivijih noviteta u klasi.

Iako ima nekoliko manjih mana, poput nedostatka Android Auta i hibridne opcije, njegove brojne vrline ih s lakoćom zasjenjuju. Cityray je dokaz da je vrijeme za odbacivanje predrasuda o kineskim automobilima definitivno prošlo.

