Najbolje od oba svijeta: Ovi električni SUV-ovi se danas najviše isplate kupiti

Praktički svakoga dana na cesti se pojavi novi električni SUV, te je izbor veći nego ikad prije. A to čini odabir najboljih automobila među njima prilično teškim zadatkom.

Kako navodi specijalizirani autoportal What Car, najbolji električni SUV-ovi trebali bi ponuditi više od same niske operativne troškove.

"Također bi trebali biti praktični, nudeći dovoljno prostora za vašu obitelj i sve što bi mogli poželjeti ponijeti sa sobom. Željeli bismo i udobnu unutrašnjost, kao i svu najnoviju sigurnosnu tehnologiju i tehnologiju pomoći vozaču. I iako ovdje ne tražimo razinu finoće upravljanja sportskog automobila, najbolji električni SUV-ovi trebali bi biti dobri za vožnju, s dovoljnim dometom da umire čak i najanksioznijeg vozača i vožnjom koja može upiti najgore od izubijanih sporednih cesta", navodi What Car.

Upravo kako bi pronašli najbolje električne SUV-ove, stručni tim What Cara prešao je tisuće kilometara za volanom svake opcije na tržištu, procjenjujući ih i na javnim cestama i uzastopno s ključnim konkurentima na privatnoj testnoj stazi.

