KAKVA GODINA! /

Ulaznice lete, kalendar puca po šavovima: Dolaze nam Lenny Kravitz, Sting, Nick Cave i Moby

Iako smo se od 2025. tek oprostili, zabava se nastavlja. Nova 2026., čini se, zvuči obećavajuće, a glazbeni kalendar nikada nije bio bogatiji! Ljetni termini gotovo su popunjeni, a najveća imena očekuju se u Puli.

Sezonu otvara miljenik ženske publike, Lenny Kravitz.

Paola Orlić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i civilno društvo Grada Pule, izjavila je: "Dolazi u ovaj amfiteatar 14. lipnja, zatim slijedi 28. lipnja David Byrne, kultni frontmen još kultnijih Talking Heads, a na dan zaštitnika Grada Pule dolazi Jovanotti."

Za Jovanottijev koncert ulaznica više nema u prodaji. Više pogledajte u prilogu Maje Lipovšćak Garvanović

3.1.2026.
8:26
