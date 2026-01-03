Ulaznice lete, kalendar puca po šavovima: Dolaze nam Lenny Kravitz, Sting, Nick Cave i Moby

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KAKVA GODINA! /

Iako smo se od 2025. tek oprostili, zabava se nastavlja. Nova 2026., čini se, zvuči obećavajuće, a glazbeni kalendar nikada nije bio bogatiji! Ljetni termini gotovo su popunjeni, a najveća imena očekuju se u Puli.

Sezonu otvara miljenik ženske publike, Lenny Kravitz.

Paola Orlić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i civilno društvo Grada Pule, izjavila je: "Dolazi u ovaj amfiteatar 14. lipnja, zatim slijedi 28. lipnja David Byrne, kultni frontmen još kultnijih Talking Heads, a na dan zaštitnika Grada Pule dolazi Jovanotti."

Za Jovanottijev koncert ulaznica više nema u prodaji. Više pogledajte u prilogu Maje Lipovšćak Garvanović