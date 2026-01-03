Neki troše desetke tisuća, drugi – ni centa: Ovo su saborski 'kapitalci'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

POLITIČKI SALDO /

Primaju saborske plaće do 4000 eura, ali saborski zastupnici dodatno su koštali još 1,297.605 eura.

Najviše troškova imao je HDZ-ov Andro Krstulović Opara – više od 30 tisuća eura. Iza njega su Ivan Račan iz SDP-a i još jedan HDZ-ovac Marko Pavić, koji su građane koštali više od 20 tisuća eura. Sva trojica su u saborskim tijelima koja zahtijevaju puno putovanja.

Opara ima i troškove putovanja iz Splita i stana u Zagrebu.

Kaže nam: "Oni koji rade poslove, a ja ih radim, naravno da moraju potrošiti, osobito kada predstavljaju Hrvatsku i Sabor u zemljama Europske unije."

Zastupnici koji putuju dobivaju i dnevnice (42.524,38 eura), Sabor plaća hotele (102.772,40 eura) i avionske karte (144.605,15 eura). A najviše su koštale za SDP-ova Račana.

"Što se tiče letova, kada god sam mogao, išao sam niskobudžetno. Ponuđena budu dva ili tri hotela – jedan jeftin i dva skuplja – i uvijek odaberem najjeftiniji", rekao nam je Račan.