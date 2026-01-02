Marjan ima veliki problem: 'Ta buba se namnožila i njoj je sada divno i lijepo'

SANACIJA POSLJEDICA OLUJE, ALI... /

Nakon razorne oluje koja je ovog ljeta poharala Split, Park-šuma Marjan napokon je dočekala početak obnove. Krenulo se s radovima vrijednim milijun eura, a stručnjaci upozoravaju - prava bitka tek slijedi, i to s potkornjakom.

Potkornjak bi mogao zadati veće probleme od samog uklanjanja stabala stoga je sanacija nužna i mora se obaviti u što kraćem roku.

"Ta buba, nazovimo je buba se namnožila i njoj je sada divno i lijepo i ima toliko brojno stanje da realno i izvjesno može u toplim uvjetima savladati zdrava stabla na Marjanu", govori Ivan Mahnić, nadzornik šumarskih radova u Park-šumi Marjan.

Vrata Marjana privremeno su zatvorena zbog sigurnosti građana –unatoč tome neki su danas posjetili pluća grada.

Za ukupnu obnovu grad je izdvojio milijun eura, a osim Marjana sanirat će se i veslački klub. Gradonačelnik ima poruku za građane koji su prijavili štetu od nevremena.

"Što se tiče štete koja je bila za građane koji su se javili. Cijela procedura je provedena, odluka će biti predložena za gradsko vijeće, također će se to na sljedećoj sjednici naći i nakon toga će ići isplate prema građanima", rekao je Tomislav Šuta. Građane se poziva i da poštuju pravila i ne ulaze na područje Park-šume Marjan dok sanacija traje. Više pogledajte u prilogu.